Goldman Sachs y Morgan Stanley, los favoritos para liderar la salida a bolsa de Anthropic por US$ 2 billones

La compañía de inteligencia artificial, Anthropic avanza en la definición de los bancos que liderarán su oferta pública inicial, con Morgan Stanley y Goldman Sachs como los principales candidatos a quedarse con los roles de mayor peso en la operación.

La publicación del prospecto ante los reguladores podría concretarse tan pronto como la próxima semana, según consignó Financial Times.

Morgan Stanley aparece mejor posicionado para asumir el llamado “lead left”, la función de mayor relevancia dentro de una colocación bursátil, ya que desde ahí se coordinan las definiciones de precio y se decide qué fondos de cobertura, inversionistas institucionales y fondos soberanos acceden a los mayores paquetes de acciones.

A Goldman Sachs, en tanto, se le atribuye el rol de agente estabilizador, encargado de sostener el comportamiento del papel durante las primeras jornadas de transacción bursátil.

De acuerdo con el reporte, Morgan Stanley ha sostenido en las últimas semanas conversaciones con inversionistas interesados en Anthropic para definir el rango de precios de la colocación.

No obstante, dos de las fuentes consultadas por el medio consignado advirtieron que aún no existe una decisión final sobre qué banco asumirá el rol de asesor principal, por lo que la definición podría variar antes del anuncio oficial.

La definición de los bancos para la IPO

El calendario manejado hasta ahora apunta a que la documentación de la IPO se haga pública la próxima semana, aunque las fuentes citadas por el Financial Times señalaron que esa fecha todavía no está confirmada y podría postergarse.

La operación llega en un momento en que el mercado buscará medir el interés real de los inversionistas por compañías de inteligencia artificial de crecimiento acelerado, luego de que SpaceX cerrara en junio una colocación por US$ 86.000 millones a una valorización de US$ 1,78 billones.

Un grupo de al menos seis inversionistas de Anthropic había proyectado previamente ante el Financial Times una valorización de US$ 2 billones o más para la compañía al momento de salir a bolsa.

Un resultado así permitiría a los primeros accionistas de la firma materializar ganancias que se contarían en decenas de miles de millones de dólares.

Otros bancos que financiaron a Anthropic con deuda, entre ellos JPMorgan, Citigroup y Barclays, también figurarían entre los que obtendrían posiciones relevantes en la estructura de la operación.

Goldman Sachs y Morgan Stanley ya trabajaron juntos

La dupla Goldman Sachs y Morgan Stanley ya trabajó junta en la colocación de SpaceX en junio, aunque con los roles invertidos: Goldman lideró esa operación y Morgan Stanley ofició como estabilizador.

De los US$ 500 millones repartidos entre más de 20 bancos participantes en esa IPO, ambas entidades se adjudicaron US$ 100 millones cada una.

Las expectativas sobre la valorización de Anthropic

El crecimiento de Anthropic durante el último año ha elevado las expectativas del mercado, que proyecta que la firma más que duplique su actual valorización de US$ 900.000 millones, lo que la ubicaría por sobre SpaceX como la mayor IPO jamás realizada.

Ese optimismo contrasta con el desempeño de julio, mes en que los ingresos de la compañía se ubicaron por debajo de las proyecciones más altas del mercado, que anticipaban una tasa anualizada de US$ 80.000 millones.

Anthropic reportó a sus accionistas en agosto un ritmo anualizado de US$ 65.000 millones para julio, con un alza respecto de los US$ 47.000 millones registrados en mayo.

Ambos bancos también buscarán posiciones destacadas en la eventual IPO de OpenAI, competidor directo de Anthropic, cuyo debut bursátil se espera para comienzos del próximo año.