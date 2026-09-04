Río de Janeiro ahora es República de Corea: Recoleta renombra emblemática calle del barrio Patronato

Este viernes, la comuna de Recoleta vivió un hito, ya que se concretó el cambio de nombre de la calle Río de Janeiro por República de Corea.

La iniciativa se llevó a cabo como un reconocimiento al aporte y contribución de la comunidad coreana en la historia y el desarrollo en este sector de Recoleta, que la ha consolidado como uno de los puntos multiculturaleses y comerciales más dinámicos de la Región Metropolitana.

La ceremonia fue encabezada por el alcalde de Recoleta, Fares Jadue, el embajador de la República de Corea en Chile, Hak Je Kim y el presidente de la Asociación Coreana en Chile, Sang Uk Ha, además de representantes vecinales y comerciantes locales.

El alcalde Jadue destacó la trascendencia de este cambio en el barrio. “Nombrar esta calle República de Corea es reconocer una historia compartida y dejar una huella para las futuras generaciones. Recoleta se ha construido con el aporte de distintas comunidades y la comunidad coreana es parte fundamental de nuestra identidad, de nuestra diversidad y del desarrollo de Barrio Patronato”.

Por su parte, el embajador de Corea en Chile, Hak Je Kim, valoró el significado de la iniciativa para la comunidad coreana. “Este cambio de nombre es mucho más que una decisión administrativa. Es un motivo de orgullo para nuestra comunidad y una oportunidad para seguir contribuyendo al desarrollo de esta zona. También permitirá visibilizar aún más la presencia y cultura coreana, fortaleciendo el comercio, el intercambio cultural y la llegada de nuevos visitantes”, señaló.

Además, durante la ceremonia se firmó un Acuerdo Marco de Cooperación enfocado en la modernización del Barrio Patronato bajo el fomento productivo y el comercio local, emprendimiento, el turismo y el intercambio cultural, y capacitaciones para el desarrollo de iniciativas y el fomento al emprendimiento juvenil.