Cambio de hora: ¿Qué regiones de Chile no deberán adelantar sus relojes este sábado?

En gran parte del país, el cambio de hora se realiza con el objetivo de aprovechar de mejor manera la luz natural y favorecer el ahorro de energía eléctrica.

En teléfonos celulares, computadores y otros dispositivos móviles, la modificación generalmente se realiza de forma automática. De todas formas, se recomienda revisar previamente que la configuración automática de fecha y hora esté activada.

En el caso de los relojes u otros dispositivos que no realizan este ajuste de manera automática, será necesario modificar la hora manualmente.

Esta modificación no se aplica en todas las zonas del país, ya que hay algunas excepciones.

¿En qué regiones no se cambia la hora?

Pese a que a nivel nacional se cambia la hora dos veces al año, existen dos regiones que no adaptan su horario, ya que mantienen su huso horario actual (UTC-3) todo el año. Estas son:

Región de Aysén .

. Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Por ello, la hora solo se debe adelantar entre la Región de Arica y la Región de Los Lagos, en Chile continental.

En la zona insular, la Isla de Pascua, su horario también se ajusta, según su horario local, y se realiza a las 22:00 horas, en donde los relojes deberán adelantarse a las 23:00 horas.

Adelantar o atrasar: ¿Qué se debe hacer con el cambio de horario?

A partir de las 00:00 horas de este sábado, los relojes deberán adelantarse 60 minutos para que pasen a marcar la 01:00 hora del domingo 6 de septiembre.

Año tras año, esta modificación divide a quienes prefieren mantener el horario de invierno; sin embargo, hay otros que disfrutan tardes más largas, al oscurecerse más tarde durante este horario.