Brote de salmonela en Hospital General de México afecta a 135 médicos residentes y de alta especialidad

(CNN Español) — Un brote de infecciones por la bacteria salmonela dejó a 135 médicos residentes y de alta especialidad del Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, ubicado en la Ciudad de México, afectados con diversos síntomas gastrointestinales, “principalmente dolor abdominal, diarrea, febrícula y vómito”, informaron las autoridades de Salud del país.

El Hospital General de México —nosocomio público que está entre los más importantes del país, que tiene más de 120 años de antigüedad y es uno de los más grandes de América Latina— indicó el jueves en un comunicado que se confirmó la presencia de salmonela en los casos analizados y dijo que el brote está “asociado temporalmente al consumo de alimentos” en el comedor de este centro médico.

“Ante esta situación, el Hospital General de México suspendió de manera inmediata el servicio subrogado de comedor para médicos residentes y mantiene una estrategia de búsqueda y seguimiento de casos entre las personas potencialmente expuestas”, agregó en el comunicado.

Con corte al jueves 3 de septiembre, 41 personas afectadas por el brote permanecían hospitalizadas “para vigilancia y tratamiento” y se encuentran “estables y bajo vigilancia médica”, aseguró el Hospital General de México.

Por su parte, la Secretaría de Salud federal informó el jueves que está llevando a cabo una “investigación epidemiológica y sanitaria exhaustiva para determinar el origen y las causas del brote”.

“Los estudios de laboratorio confirmaron la presencia de Salmonella spp. en los casos analizados. La investigación se encuentra en curso y contempla la revisión de las condiciones sanitarias y de los procesos relacionados con la preparación y suministro de alimentos, a fin de establecer con evidencia el origen del problema y estar en posibilidad de deslindar responsabilidades. El servicio subrogado de comedor permanece suspendido como medida preventiva mientras concluyen las investigaciones”, declaró la Secretaría en un comunicado.

La salmonelosis (también conocida como salmonela) es una infección causada por la bacteria del género salmonela y se trata de una de las enfermedades más comunes transmitidas por alimentos.

De acuerdo con el sitio web especializado MedlinePlus, del Gobierno de EE.UU., la salmonela puede encontrarse en las aves crudas, huevos, carne de res, frutas y vegetales sin lavar.

“También se puede adquirir tras manipular mascotas, especialmente reptiles como las serpientes, tortugas y lagartos”, explica el sitio.

Recientemente, en Estados Unidos, la salmonela ha estado en los reflectores debido a varios brotes importantes vinculados a alimentos y mascotas, los cuales han dejado cientos de personas enfermas e incluso una muerte.

Uno de esos brotes involucra chiles jalapeños retirados del mercado, cultivados en el estado de Sinaloa, México, y distribuidos por Coast Citrus Distributors. Otro involucra huevos que fueron producidos en Texas y se vendieron a granel y en supermercados. En tanto, otros brotes están vinculados a animales como gallinas, patos y camaleones.