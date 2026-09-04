Petróleo cierra la semana con alza cercana al 10% y se encamina hacia los US$ 100 tras intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán

El incremento de tensiones y ataques entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente ha seguido impactando el precio del petróleo. El tráfico por el estrecho de Ormuz, donde circula aproximadamente el 20% del crudo mundial, ha visto una disminución significativa.

De acuerdo con Strait of Hormuz Monitor, en las últimas 24 horas han transitado ocho buques, menos de la mitad que hace una semana.

En concreto, el barril del West Texas Intermediate (WTI) avanzaba hasta los US$ 91,32, llegando a superar los 92 dólares durante la jornada.

Por su parte, el crudo de Brent sobrepasó los 96 dólares y cotizaba en US$ 96,15, llegando a cotizar en US$ 96,54.

Petróleo acumula fuerte alza semanal de casi 10%

De esta manera, el petróleo de Texas cierra la semana con un alza acumulada del 9,41%, mientras que el Brent lo hace con 8,92%, lo que podría traer alzas en los precios de los combustibles en las próximas semanas.

En ese marco, la analista de mercados de XTB, Emanoelle Santos, indicó:“Para el próximo ajuste de precios previsto para el jueves 10 de septiembre, estimamos que la bencina de 93 octanos podría registrar un alza de entre $32 y $38 por litro”.

“Mientras que la bencina de 97 octanos subiría entre $32 y $39 por litro. En el caso del diésel, proyectamos un incremento bastante más significativo, de entre $85 y $105 por litro”, añadió.