¿Cómo respondió Reino Unido al anuncio de Javier Milei de sancionar a empresas que operen en las Malvinas?

(CNN Español) — El Gobierno de Argentina amenazó este jueves con imponer sanciones a las empresas que inicien proyectos en las Islas Malvinas, sobre las que el país mantiene una larga disputa legal con el Reino Unido, y anunció la intención de construir una nueva base naval en Tierra del Fuego.

Los planes fueron dados a conocer por el presidente Javier Milei, cuya oficina difundió un mensaje en video en cadena nacional en el que el mandatario criticó el proyecto de explotación petrolera offshore Sea Lion, de las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, así como otros similares, con el argumento de que su eventual puesta en marcha violaría la soberanía de Argentina.

“Esta misma noche estaré firmando un decreto para dotar de mayor celeridad a los procedimientos sancionatorios que impone la Ley 26.659 contra quienes participen de iniciativas de extracción de petróleo en territorio argentino bajo ocupación británica”, dijo Milei.

“Fortaleceremos los mecanismos de detección temprana e intercambio de información para facilitar la adopción de sanciones contra las empresas que lleven adelante estas actividades, así como contra sus accionistas, directores y proveedores”, detalló.

La empresa Rockhopper Exploration dijo este viernes en un comunicado que las compañías que operan en el proyecto Sea Lion lo hacen “en virtud de licencias petroleras válidas, otorgadas legalmente por el Gobierno de las Islas Malvinas, Territorio Británico de Ultramar con autogobierno, y con el pleno y continuo apoyo del Gobierno del Reino Unido”, y dejó en claro su consideración de que las declaraciones de Milei sobre este caso “no tendrán un impacto significativo” en las actividades de desarrollo del proyecto de explotación petrolera, ni en el cronograma para su finalización.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores británico respondió este viernes, afirmando que el compromiso del Reino Unido con las islas es “inquebrantable” y que el derecho a la autodeterminación está consagrado en el derecho internacional.

“Las islas son británicas y seguirán siéndolo porque esa es la postura de la abrumadora mayoría de los isleños”, declaró en X el ministro Ed Miliband.

Milei también anunció un decreto para dar más recursos al Ministerio de Defensa para comenzar la construcción “prioritaria” de una nueva base naval en Tierra del Fuego.

“Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico sur y será fundamental para la proyección geopolítica de la Argentina”, dijo Milei, quien al inicio de su mensaje destacó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró recientemente que su país está reevaluando su posición sobre las Islas Malvinas, a las que Reino Unido denomina Falklands y por las que estuvo en guerra con Argentina en 1982.

“Los Estados Unidos evalúan ese cambio de posición porque saben que en la Argentina tienen un socio confiable, alineado con los valores occidentales, en una posición de relevancia estratégica, que puede ser un aliado valioso en las décadas por venir. Sin ello, nada de esto sería posible”, argumentó Milei.

El mandatario también anunció que enviará al Congreso iniciativas para endurecer las sanciones contra empresas relacionadas con “operaciones no autorizadas”, crear un nuevo Consejo de Seguridad Nacional que diseñe una política en la materia y al cual se le otorguen facultades para dar al país herramientas económicas y diplomáticas “frente a actores estatales o no estatales que amenacen nuestra seguridad nacional”.

Milei llamó a que todos los partidos políticos y ciudadanos respalden estos planes.

“A todos los argentinos, y en especial a la política, quiero transmitirles lo siguiente: podemos discutir sobre cualquier otra cosa, podemos discutir mis formas, podemos estar en desacuerdo sobre la política fiscal o cambiaria, pero este tema demanda una pausa, demanda que hagamos nuestras armas a un lado y mostremos un frente unido ante el mundo, como nación y como sociedad. Porque hay causas que están por encima de cualquier diferencia política. Malvinas es una de ellas”, dijo.

Un largo conflicto

Las islas Malvinas, o Falklands para los británicos, son un archipiélago que se encuentra en disputa entre Argentina y el Reino Unido desde 1833, cuando Gran Bretaña tomó el control y expulsó a la guarnición argentina allí destacada. Actualmente, es reconocido como uno de los 17 Territorios No Autónomos del mundo por el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas.

Las islas, ricas en recursos pesqueros, se encuentran en el océano Atlántico sur y a unos 400 kilómetros de la costa argentina. En las últimas décadas ha crecido también el interés por la exploración petrolera y su importancia estratégica por la cercanía con la Antártida, donde Argentina y el Reino Unido tienen también disputas territoriales.

En 1982, ambos países pelearon una guerra por el control de las islas, que dejó un saldo de más de 900 muertos y miles de heridos. La contienda ha dejado marcas profundas en ambos países y marcado la relación entre Buenos Aires y Londres desde entonces.

El conflicto bélico ocurrió, además, en un momento de baja popularidad tanto en el Gobierno dictatorial de Leopoldo Galtieri en Argentina como en aquel de la entonces primera ministra británica, Margaret Thatcher. Para ambos líderes, la guerra significó una fuente de unidad nacional en momentos difíciles.

Con información de Sol Amaya y Anabella González, de CNN.