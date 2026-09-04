“Es fundamental dimensionar el riesgo institucional”: UDI propone enseñar período entre el 18-O y la Convención Constitucional en la asignatura de Historia

La bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) busca que el período entre 2019 y 2022 sea incorporado en la asignatura de Historia para los alumnos de enseñanza media.

Este espacio temporal contempla desde el estallido social en 2019 hasta el triunfo del “rechazo” el 4 de septiembre de 2022 en el plebiscito constitucional sobre la carta magna propuesta por la Convención Constitucional.

El proyecto es impulsado por el parlamentario Sergio Bobadilla, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara, junto a sus pares Eduardo Cretton y Ricardo Neumann, quienes fueron convencionales constituyentes en dicho proceso.

Los diputados calificaron esta medida como “indispensable” y “esencial” que el período entre 2019 y 2022 sea añadido en el programa educacional de la enseñanza media.

Además, agregaron que “es fundamental que todos puedan dimensionar el riesgo institucional que significaba el texto que se propuso a los chilenos” por parte de la Convención Constitucional, donde las fuerzas de izquierda, progresistas e independientes eran mayoría.

Los tres parlamentarios explicaron que el proyecto busca modificar la Ley General de Educación para incorporar en las bases curriculares de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales la enseñanza de los acontecimientos políticos ocurridos entre 2019 y 2022.

De cara al aniversario de la victoria del “Rechazo”, agregaron que “afortunadamente, en el plebiscito del 4 de septiembre la inmensa mayoría de los chilenos decidió rechazar el camino que nos propuso el sector extremo de nuestra sociedad, pero eso no significa que las futuras generaciones de estudiantes no merezcan conocer, de manera objetiva e imparcial, todos los antecedentes que marcaron este proceso”.