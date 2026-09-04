“Lucy miró al mundo y notó que está girando”: Con colaboraciones internacionales, AKRIILA estrenó segundo álbum de estudio

AKRIILA presenta su segundo álbum de estudio, titulado “lucy miró al mundo y notó que está girando”, disponible desde hoy en plataformas de streaming a través de Atlantic Records. El disco fue producido por la propia artista junto a heartgaze y Vinco, con producción adicional de umru, e incorpora sonidos e imágenes grabados por ella misma en países como Chile, Nueva York, Madrid, Tokio y París.

Un álbum que encuentra luz en medio del caos

El proyecto explora una perspectiva íntima sobre el desorden emocional, y toma inspiración de referentes como The Beatles, Ann Demeulemeester y el trabajo de shelestvetrovki. Sobre el concepto del disco, AKRIILA reflexionó en su portada para NME: “Entonces llega un punto de inflexión: un verdadero rayo de luz tiene que entrar por la ventana para que entiendas que hay algo más allá”.

El álbum incluye el sencillo “abrázame”, acompañado de videoclip oficial, además de los temas “partedemipartedeti” y “roger”, junto a “suave”, colaboración con la artista de digicore Jane Remover que marcó el debut de AKRIILA en Atlantic Records. La revista Rolling Stone en Español describió este último tema como un “hit bilingüe, caótico y emocionalmente intenso”.

Gira mundial con regreso a Santiago

Tras completar su primer tramo por Estados Unidos, que incluyó una residencia de tres noches en Brooklyn, la artista continuará su gira por Europa durante el otoño, con fechas en Reino Unido, Francia y España, antes de recorrer México, Centroamérica y Sudamérica. El tour cerrará el 12 de diciembre en Estación Mapocho, Santiago, con entradas disponibles a través de Ticketmaster.