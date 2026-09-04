Cenco Malls inaugura Auto City en Cenco Costanera y Cenco Florida reuniendo más de 25 marcas para transformar la experiencia automotriz en Chile

Cenco Malls inauguró oficialmente Auto City en Cenco Costanera y Cenco Florida, una nueva propuesta automotriz que reúne más de 25 marcas y amplía la oferta de experiencias disponibles para sus visitantes.

El evento de inauguración se realizó este jueves 3 de septiembre en Cenco Costanera, con presencia de representantes de las marcas y ejecutivos de Cencosud y Cenco Malls.

La iniciativa marca el ingreso de Cenco Malls a una nueva categoría de negocio y forma parte de su estrategia de fortalecer el mix comercial de sus centros comerciales mediante propuestas innovadoras que generan nuevos motivos de visita y crean valor para clientes y marcas.

Auto City contempla más de 11.000 m² distribuidos entre Cenco Costanera y Cenco Florida, consolidándose como uno de los principales espacios automotrices del país dentro de centros comerciales.

“Con Auto City estamos incorporando una nueva categoría a nuestro ecosistema de centros comerciales para ofrecer una experiencia más simple, cómoda y cercana a quienes buscan un vehículo. Al mismo tiempo, seguimos desarrollando espacios relevantes para nuestros visitantes y nuevas oportunidades de crecimiento para las marcas que operan con nosotros”, señaló Sebastian Bellocchio, gerente general de Cenco Malls.

La nueva propuesta se integra al ecosistema de servicios, gastronomía, entretención y retail presente en los centros comerciales de la Compañía, permitiendo que la exploración y compra de un vehículo se convierta en una experiencia más conveniente y completa.

Más de 25 marcas para elegir en un solo lugar

Auto City reúne más de 25 marcas automotrices en Cenco Costanera y Cenco Florida, ofreciendo una amplia variedad de vehículos para distintos estilos de vida y necesidades. El espacio permite conocer y comparar modelos de diferentes segmentos en un solo lugar, facilitando el proceso de búsqueda y compra.

Además, brinda a las marcas una vitrina de alta visibilidad dentro de uno de los centros comerciales más visitados del país, reforzando la propuesta de valor de Cenco Malls para clientes y socios comerciales.

Electromovilidad como parte de la propuesta

Uno de los principales atributos de Auto City es la incorporación de la electromovilidad de la mano de Anfruns Motors, cuyo espacio en Cenco Costanera es el primero en Chile dedicado exclusivamente a esta categoría dentro de un centro comercial. La sucursal reúne modelos híbridos y eléctricos de marcas como Suzuki, Mazda, GWM, Haval, Avatr, Deepal, Changan, DFSK y Subaru, incluyendo tecnologías híbridas, híbridas enchufables, de rango extendido y 100% eléctricas.

Con presencia en Cenco Costanera y Cenco Florida, Auto City refuerza la estrategia de Cenco Malls de incorporar nuevas categorías y experiencias que amplíen su oferta comercial, generen valor para visitantes y marcas, y contribuyan al desarrollo de espacios cada vez más relevantes y eficientes. Además, la compañía proyecta expandir este formato a otros mercados donde opera.