IFA Berlín 2026: la inteligencia artificial llega al hogar mientras Nueva York la restringe en las aulas

La feria tecnológica IFA de Berlín, considerada la más antigua del mundo en su categoría con presentaciones desde 1924, comienza este fin de semana y se extenderá hasta el 8 de septiembre, reuniendo a más de 250.000 asistentes. A diferencia de la CES de Las Vegas, este evento se centra principalmente en tecnología vinculada al hogar, como electrodomésticos, línea blanca y robótica.

La inteligencia artificial conecta los dispositivos del hogar

Entre las principales novedades de esta edición destaca la integración de inteligencia artificial de forma nativa en distintos dispositivos domésticos, sin necesidad de conexión a internet. Esta tecnología permite que electrodomésticos como refrigeradores, lavadoras y televisores se comuniquen entre sí para continuar tareas según la actividad que realiza el usuario. NVIDIA presenta en la feria el concepto PAIR, un software gratuito y de código abierto que permite conectar distintos dispositivos dentro de una misma red doméstica y distribuir tareas de inteligencia artificial entre ellos.

Nueva York restringe el uso de IA en las escuelas

En paralelo, Nueva York se convierte en la primera ciudad de Estados Unidos en establecer restricciones concretas al uso de inteligencia artificial en las salas de clases. La medida prohíbe completamente su uso hasta primero básico, limita su aplicación a un máximo de 30 minutos diarios entre tercero y quinto básico, y a 45 minutos entre sexto y octavo. A partir de enseñanza media, el uso estará supervisado y se incorporarán módulos obligatorios sobre alfabetización en inteligencia artificial. Noruega y Australia también avanzan en regulaciones similares dentro del ámbito educativo.

Finalmente, un informe de la empresa de ciberseguridad Kaspersky revela que Spotify lidera el ranking de plataformas más suplantadas por ciberdelincuentes en América Latina, seguida por Netflix y Apple, en el marco de ataques de phishing que buscan obtener datos personales y financieros. En cuanto a medios de pago, Mastercard encabeza los intentos de fraude con un 34%, seguida por Visa con un 20% y PayPal con un 14%.