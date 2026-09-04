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Miley Cyrus lanza “Bass Persuades”, primer sencillo de su décimo álbum de estudio

Por José Ferrada

Miley Cyrus lanza “Bass Persuades”, primer sencillo de su décimo álbum de estudio, que llevará el mismo nombre y llegará a plataformas el 18 de septiembre bajo el sello Atlantic Records. El tema ya está disponible junto a un video musical oficial dirigido por Mert Alas, colaborador habitual de la artista.

Regreso a los escenarios en octubre

Además del lanzamiento musical, Cyrus confirmó dos presentaciones en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, programadas para el 16 y el 18 de octubre.

La artista, ganadora de un premio Grammy y reconocida por su capacidad de transitar entre géneros como el pop, el rock, el country, el soul y la música alternativa, cuenta con tres nominaciones al Globo de Oro a la mejor canción original. En los premios Grammy de 2024 obtuvo los galardones a Grabación del Año y Mejor Interpretación Pop Solista por “Flowers”, mientras en 2025 sumó el premio a Mejor Interpretación de Dúo o Grupo de Country junto a Beyoncé.

Cyrus también lideró campañas publicitarias para marcas como Maybelline, Maison Margiela, Gucci y Dolce & Gabbana, y es fundadora de la Fundación Happy Hippie, orientada al apoyo de jóvenes LGBTQ+, además de la Fundación Miley Cyrus, enfocada en el respaldo a mujeres.

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