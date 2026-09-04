Miley Cyrus lanza “Bass Persuades”, primer sencillo de su décimo álbum de estudio, que llevará el mismo nombre y llegará a plataformas el 18 de septiembre bajo el sello Atlantic Records. El tema ya está disponible junto a un video musical oficial dirigido por Mert Alas, colaborador habitual de la artista.

Regreso a los escenarios en octubre

Además del lanzamiento musical, Cyrus confirmó dos presentaciones en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, programadas para el 16 y el 18 de octubre.

La artista, ganadora de un premio Grammy y reconocida por su capacidad de transitar entre géneros como el pop, el rock, el country, el soul y la música alternativa, cuenta con tres nominaciones al Globo de Oro a la mejor canción original. En los premios Grammy de 2024 obtuvo los galardones a Grabación del Año y Mejor Interpretación Pop Solista por “Flowers”, mientras en 2025 sumó el premio a Mejor Interpretación de Dúo o Grupo de Country junto a Beyoncé.

Cyrus también lideró campañas publicitarias para marcas como Maybelline, Maison Margiela, Gucci y Dolce & Gabbana, y es fundadora de la Fundación Happy Hippie, orientada al apoyo de jóvenes LGBTQ+, además de la Fundación Miley Cyrus, enfocada en el respaldo a mujeres.