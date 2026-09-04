La Asamblea General de la ONU votó a favor de adoptar un nuevo mapa: ¿Cómo se vería el mundo?

(CNN) — La Asamblea General de las Naciones Unidas votó este viernes a favor de adoptar un nuevo mapa mundial que refleja el tamaño relativo real de los países, después de que naciones africanas instaran a la ONU a corregir un error histórico de siglos de antigüedad.

La resolución “Corregir el mapa” —presentada por los Estados miembros de la Unión Africana, así como por las Bahamas— fue aprobada con un apoyo abrumador: 164 Estados miembros votaron a favor, seis se abstuvieron y solo Estados Unidos votó en contra.

El nuevo mapa busca ofrecer una representación “equitativa” de las regiones del globo, especialmente de África. Según el texto, las distorsiones del mapa actual han provocado que África sufra una “minimización simbólica” en el imaginario colectivo.

Actualmente, gran parte de los mapas mundiales se basan en la proyección de Mercator, creada por el cartógrafo europeo Gerardus Mercator en 1569. Esta proyección es muy utilizada en la navegación, ya que las líneas norte-sur mantienen rumbos constantes y precisos con respecto al ecuador.

Sin embargo, resulta menos útil como mapa mundial debido a la distorsión de la escala: los países más alejados del ecuador parecen desproporcionadamente más grandes que los más cercanos. Por ejemplo, en la proyección de Mercator, Groenlandia parece mayor que el continente sudamericano y de tamaño similar a África.

En realidad, Groenlandia tiene aproximadamente el mismo tamaño que la República Democrática del Congo, mientras que África es 14 veces mayor que Groenlandia.

Algunos críticos de la proyección de Mercator sospechan que se ha seguido utilizando ampliamente porque amplía y sitúa en el centro a Europa —así como a otras regiones occidentales como América del Norte—, perpetuando así ideas de superioridad europea.

El proyecto de resolución de la ONU señala “con preocupación que esta distorsión contribuye a minimizar el tamaño percibido de África, América Latina y el sur de Asia, y a perpetuar una visión desequilibrada del mundo”.

Añade que dichas distorsiones también “contribuyen a minimizar la magnitud de las realidades socioeconómicas, las necesidades de infraestructura, el potencial de desarrollo y la prosperidad de las regiones del sur, y pueden alimentar prejuicios en los ámbitos medioambiental, geopolítico y de seguridad”.

Francia respalda la campaña para “corregir” las distorsiones

Por ello, la resolución propone —como un “acto de justicia cognitiva y reparación de la memoria”— sustituir la proyección de Mercator por la proyección Equal Earth (Tierra de Igualdad), que representa con mayor exactitud la superficie relativa de las distintas regiones del mundo.

En la proyección Equal Earth, presentada en la conferencia de 2018 de la Sociedad Norteamericana de Información Cartográfica, Europa parece reducirse, Brasil aumenta considerablemente de tamaño y Groenlandia disminuye de forma drástica. En comparación, África se percibe mucho más grande.

El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, anunció el viernes que Francia “abandonará la proyección de Mercator” en favor de representaciones que reflejen con mayor precisión la superficie de los países, según informó la cadena pública France 24.

“Estados Unidos, Rusia y China adquieren un protagonismo visual desproporcionado frente a África, América Latina o el sudeste asiático”, afirmó Barrot, añadiendo que “las distorsiones acaban arraigando en la percepción” y que “ha llegado el momento de corregirlas”.

La votación de la ONU se produce después de que la Unión Africana adoptara el mapa Equal Earth en marzo y de que Togo, en nombre de dicha organización, solicitara en abril a los Estados miembros de la ONU que hicieran lo propio. Como resultado, se redactó un proyecto de resolución y la Asamblea General de la ONU celebró consultas informales al respecto en el mes de julio.

“África, que antaño aparecía reducida en los mapas, ahora exige ser vista a su verdadera escala: geográfica, histórica, moral, cultural, económica, diplomática y globalmente”, declaró en marzo Amma Twum-Amoah, comisionada del Departamento de Salud, Asuntos Humanitarios y Desarrollo Social de la Unión Africana.

Nueva Zelandia también ha expresado su disconformidad con el mapa de Mercator. En 2018, un anuncio de turismo protagonizado por la entonces primera ministra Jacinda Ardern bromeaba diciendo que “Nueva Zelandia está desapareciendo de los mapas mundiales” debido a su ubicación en la esquina inferior derecha.

El mapa Equal Earth aborda esta cuestión y se presenta en diversas variantes, incluida una que sitúa a Oceanía en el centro, en lugar de a Greenwich (Londres). Greenwich ha servido durante mucho tiempo como estándar para la hora mundial y como referencia geográfica global.

Las plataformas de mapas digitales, como Google Maps, también utilizan actualmente una versión de la proyección de Mercator. El proyecto de resolución insta a las plataformas tecnológicas a colaborar con los Estados miembros de la ONU y las organizaciones regionales, así como a adoptar una proyección más precisa.