Gepe reversiona “Bomba Chaya” junto a Fuerza Maestra a 14 años de su lanzamiento original

Gepe presenta “Bomba Chaya (salto moreno!)“, nueva versión de la canción incluida originalmente en su álbum GP de 2012.
Catorce años después, el tema se reinterpreta junto a Fuerza Maestra, agrupación chilena especializada en bronces folclóricos.
Bronces y ritmos andinos renuevan el clásico
La colaboración incorpora trompetas, barítonos, eufonios, tubas y percusión, elementos que amplían la identidad musical original de la canción hacia los ritmos andinos y las celebraciones populares.
El lanzamiento incluye un video oficial dirigido por Choko Latin, que reúne a ambos artistas en pantalla.
Este estreno se suma a una serie de reinterpretaciones que Gepe realizó de su repertorio junto a otros artistas, entre ellas colaboraciones con Silvana Estrada, Daniela Spalla, Macario Martínez y el dúo Daniel, Me Estás Matando. Fuerza Maestra, por su parte, es una banda formada en 2000 que desarrolla su propuesta en torno a la tradición de fiestas religiosas y carnavales del circuito folclórico chileno.
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