“Lo golpearon y amenazaron a su familia”: Gremio entrega crudo relato sobre ataque a tutor del Centro de Internación Provisoria de Coronel

Golpes, amenazas con armas hechizas y advertencias contra su propia familia. Es parte del relato entregado por el presidente regional de Antrase Biobío, Raúl Fuentealba Guzmán, sobre la agresión sufrida por un funcionario tutor al interior del Centro de Internación Provisoria (CIP) de Coronel.

En conversación con CNN Chile, el dirigente gremial entregó nuevos antecedentes sobre el episodio ocurrido durante la mañana del jueves y aseguró que el funcionario habría sido atacado cuando se encontraba solo a cargo de seis jóvenes imputados en una de las dependencias del recinto.

“Los jóvenes procedieron a violentar al tutor diurno que se encontraba en esa casa”, relató Fuentealba.

Según su versión, los internos se habrían abalanzado sobre el trabajador con el objetivo de quitarle su radio portátil.

“Lo golpearon, lo tiraron al suelo, lo golpearon con puños, con golpes de pie, y posteriormente le quitaron el radio portátil”, afirmó.

De acuerdo con el dirigente, esto habría impedido que el funcionario pudiera alertar inmediatamente sobre lo que estaba ocurriendo.

Fuentealba aseguró que posteriormente el trabajador fue llevado hasta una oficina destinada a los tutores, donde habría sido amenazado con armas de fabricación artesanal.

Allí, según relató, los internos le habrían exigido que ingresara drogas al centro durante la jornada siguiente.

El dirigente sostuvo además que los jóvenes tenían un teléfono celular ingresado de manera clandestina al recinto, cuyo origen todavía se desconoce.

Con ese dispositivo, aseguró, habrían grabado y fotografiado al trabajador mientras lo obligaban a mantener drogas y armas en sus manos.

“Lo amenazaban con que esas fotografías las iban a divulgar con el propósito de que al profesional lo desvincularan del trabajo”, señaló.

“Tuvieron acceso a fotos de su familia y de sus hijos”

El relato entregado por Fuentealba apunta además a amenazas dirigidas contra el entorno familiar del funcionario.

Según el presidente regional de Antrase, los internos habrían obligado al trabajador a entregar información personal y posteriormente accedieron a sus redes sociales.

“Los jóvenes tuvieron acceso a sus redes sociales y, por lo tanto, a fotos de su familia, de sus hijos”, sostuvo.

El dirigente agregó que el funcionario habría sido amenazado con posibles represalias contra sus cercanos si no accedía a ingresar drogas al recinto.

“Lo amenazaron con que si el funcionario no ingresaba droga, iban a amedrentar, iban a atentar en contra de su familia”, afirmó.

Fuentealba calificó lo ocurrido como un hecho de extrema gravedad y anunció que el gremio ejercerá acciones para solicitar protección para el trabajador.

“Como sindicato, en representación de nuestro socio, vamos a ejercer todas las acciones pertinentes y correspondientes para que se brinde la protección correspondiente”, señaló.