Dólar cierra una volátil semana sobre los $930 tras aumento de ataques en Medio Oriente

Una volátil semana tuvo el dólar, luego de que oscilara entre los $930 y los $940 entre este 31 de agosto y 4 de septiembre.

En concreto, el billete verde finalizó la semana en $933,6, luego de que los ataques en Medio Oriente se intensificaran durante los últimos días.

Entre ellos, destacaron los ataques del lunes en la isla de Larak, cerca del estrecho de Ormuz. A eso se suman los reportes de objetivos estadounidenses en el norte de Jordania, alcanzados por misiles iraníes.

Empleo en EE.UU. aumenta las expectativas de tasas

El analista de mercados de Capitaria, Lucas Santillan, explicó que esta escalada se suma a un escenario que ya venía mixto tras el sorpresivo dato de empleo de EE.UU., y vuelve a inclinar la balanza hacia una mayor probabilidad de alza de tasas de la Fed en septiembre.

Asimismo, dijo que el informe de nóminas no agrícolas de agosto mostró 162.000 nuevos empleos, muy por sobre los 56.000 esperados, con la tasa de desempleo subiendo levemente a 4,14% y la participación laboral mejorando a 61,6%.

“El repunte se explica principalmente por ocio y hostelería (+62.000) y educación de gobiernos locales (+42.000), sectores que se normalizan tras caídas recientes. Goldman Sachs elevó su estimación del ritmo subyacente de creación de empleo de 5.000 a 53.000 mensuales tras este dato”, señaló.

En ese marco, el analista indicó que el mercado ya reaccionó. Según CME FedWatch, la probabilidad de un alza de 25 pb el 16 de septiembre saltó a 60,4%, desde 39,6% el día anterior, revirtiendo la moderación que había traído el gobernador Waller a comienzos de semana.

Cobre y dólar: los factores que mira el mercado

“El cobre se mantiene como principal soporte para el peso, cotizando al alza cerca de US$6,67 por libra, cerca de máximos históricos. El Dollar Index cotiza al alza en 99 puntos”, añadió.

Además, detalló que de cara a los próximos días, el lunes es feriado en EE.UU. por el Día del Trabajo, pero la semana retoma fuerza rápidamente: el martes 8 se conoce el IPC de Chile, y luego se concentran los grandes catalizadores globales, la decisión de tasas del BCE el jueves 10 y, sobre todo, el IPC de EE.UU. del viernes 11, el dato que en la práctica definirá si la Fed tiene argumentos suficientes para subir tasas el 16 de septiembre.

“Con el escenario cada vez más mixto entre fortaleza laboral, geopolítica escalando y expectativas de tasas en movimiento, el mercado se mantiene atento a cualquier nueva señal que pueda inclinar la balanza en cualquier dirección”, puntualizó.