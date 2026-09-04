Tras detectarse más de 100 futbolistas sin permiso laboral: ANFP y SERMIG firman alianza para combatir la contratación regular de jugadores

La Asociación Nacional de Futbol Profesional (ANFP) y el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) sellaron una alianza mediante la firma del “Compromiso migrante” para ordenar y capacitar a los clubes.

Esto ocurre luego de que en julio pasado se detectara que 114 futbolistas profesionales operaban sin sus permisos laborales vigentes en el país, lo que expuso a diversos clubes deportivos a millonarias sanciones económicas.

Actualmente, 77 de estos casos se mantienen en etapa de descargos por parte de los clubes respectivos ante la autoridad.

La iniciativa formaliza la adhesión de la ANFP al programa “Compromiso migrante”, orientada a promover la inclusión laboral responsable, el respeto a los derechos de los trabajadores extranjeros, la no discriminación y el cumplimiento de la Ley de Migración y Extranjería.

Como parte de este acuerdo, funcionarios de la ANFP fueron instruidos en una capacitación en Contratación regular desde guías y protocolos para el cumplimiento correcto de la ley; Regularización eficaz, para agilizar la tramitación de residencias y visados de trabajo de los planteles.

Además, desde el SERMIG prestarán asistencia continua para resolver trámites pendientes.

Hasta la fecha, la iniciativa ya cuenta con ocho clubes adheridos de manera voluntaria que avanzan en el ordenamiento de sus planteles.

El director nacional del SERMIG, Frank Sauerbaum, destacó el impacto de este convenio: “Celebrar esta alianza estratégica nos llena de orgullo. El fútbol es pasión, pero también es un motor de cambio social. Con la firma de este convenio, la ANFP se adhiere oficialmente al programa Compromiso Migrante, una distinción institucional que promueve la inclusión y el respeto a los derechos de las personas extranjeras, libre de toda discriminación, pero también se compromete a respetar las reglas vigentes”.