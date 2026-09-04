Campaña “Quedarse” busca recaudar $100 millones para apoyar niños en residencias: ¿Cómo puedo ayudar?

La Fundación Abrázame inició su colecta anual con el objetivo de financiar y dar continuidad a sus programas de acompañamiento socioemocional dirigidos a más de 600 niños, niñas, adolescentes y lactantes en el sistema de protección. Bajo el lema de “Quedarse”, la iniciativa se extenderá hasta el 6 de septiembre para llegar a la meta de $100 millones.

En conversación con CNN AM, la directora ejecutiva de la Fundación Abrázame, Cecilia Rodríguez, entregó detalles del alcance de la labor que realizan hace más de una década y alertó sobre la urgencia de acelerar las donaciones en la recta final de la campaña.

La organización ha logrado reunir el 50% de los recursos necesarios, alrededor de $50 millones, para garantizar el sostenimiento de sus operaciones durante el próximo año.

Además, dio a conocer que la red cuenta con más de 500 voluntarios desplegados en más de 35 residencias en las regiones Metropolitana, O’Higgins, Valparaíso y Biobío. Aunque el voluntariado acompaña a alrededor de 600 niños, Rodríguez precisó que existen más de 5.000 niños dentro del sistema de protección en Chile.

Rodríguez, detalló que la misión de la Fundación y de la campaña “Quedarse” es garantizar la estabilidad y permanencia de los vínculos afectivos en la vida de menores que han enfrentado situaciones de alta vulnerabilidad.

“Nuestra colecta este año se llama ‘Quedarse’ porque para nosotros es muy importante que nuestros voluntarios permanezcan estables en la vida de los niños. (…) la idea de esta colecta es poder sostener nuestros programas; hoy día contamos con tres programas de trato directo con los niños donde se hacen distintas actividades, desde el acompañamiento, la escucha, paseos, muchas actividades manuales para los niños“, explicó la directora.

¿Cómo puedo dejar mi granito de arena?

Para quienes desean colaborar con la campaña solidaria o ser parte del voluntariado, deben ingresar a las plataformas oficiales de la Fundación Abrázame.