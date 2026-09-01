Casas de apuestas online acusan a Subtel de exceder fallo judicial con bloqueo de 42 sitios

La Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea (aPAL) manifestó su profunda preocupación por el alcance del bloqueo de sitios de apuestas ordenado por la Subtel, al considerar que la medida excede la orden expresa dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago el pasado 7 de agosto.

La declaración se produjo después de que Subtel instruyera a las empresas de telecomunicaciones el bloqueo de 42 sitios de apuestas en línea, en un plazo máximo de 48 horas, a través del mecanismo DNS.

La medida, que debe ser ejecutada por Entel, Movistar, Claro, GTD, WOM y VTR, se enmarca en un recurso de protección impulsado por la Lotería de Concepción y en fallos previos de la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones de Santiago.

Reparos al alcance del bloqueo

Según el gremio, la resolución de Subtel incorpora al bloqueo dominios y operadores que no formaron parte del recurso de protección original ni se encuentran comprendidos en la sentencia judicial.

aPAL reconoció que el procedimiento permite identificar nuevos dominios, subdominios, redirecciones o sitios derivados de las plataformas ya sancionadas, pero sostuvo que esa facultad se limita a los sitios espejo de los 12 sitios incluidos en el fallo original, por lo que extender el mecanismo a operadores distintos plantea serios reparos.

La agrupación afirmó que respeta y acepta el estado de derecho y las normas legales vigentes en el país, incluidos los fallos judiciales, pero remarcó que el respeto a las decisiones de los tribunales supone también respetar los límites establecidos y las garantías del debido proceso.

“Como Agrupación, respetamos y aceptamos el estado de derecho y las normas legales vigentes en el país, dentro de las cuales se encuentran, por cierto, los fallos judiciales. Sin embargo, el respeto a las decisiones de los tribunales supone también respetar los límites establecidos y las garantías del debido proceso“, señalaron.

Industria destaca pago de IVA

El gremio destacó además que el bloqueo se produce a un mes de que se concrete el primer pago del Impuesto al Valor Agregado Digital por parte de al menos 25 plataformas de apuestas en línea, que ya se inscribieron ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) para cumplir con esta obligación tributaria.

Según aPAL, esta acción evidencia la disposición de la industria a cumplir con las obligaciones establecidas por el Estado chileno.

Llamado a regular las plataformas de apuestas

Para la agrupación, corresponde al Ejecutivo y al Poder Legislativo impulsar con urgencia la tramitación del proyecto de ley que regula el desarrollo de las plataformas de apuestas en línea, y definir en esa instancia una regulación completa para la industria, que a su juicio no puede quedar entregada a decisiones administrativas.

“El juego en línea puede generar legítimas diferencias, pero esas diferencias no pueden justificar vulneraciones tan flagrantes como en las que incurre esta resolución de Subtel, que debió ajustarse estrictamente a la instrucción de la Corte y no afectar de manera alguna a sitios no incluidos en la sentencia de septiembre de 2025“, puntualizaron desde aPAL.

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