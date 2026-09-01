Aguinaldo de Fiestas Patrias: Estudio revela baja en montos y un 46% lo destinará a pagar deudas o gastos del mes

De acuerdo con un estudio de Randstad, el 57% de los trabajadores recibirá este beneficio dieciochero, mientras que el porcentaje de personas que recibe más de $90 mil cayó al 49%.

A pocos días del inicio de las celebraciones dieciocheras en el país, el tradicional aguinaldo de Fiestas Patrias se posiciona como una ayuda esperada no solo para los festejos, sino también como un alivio financiero para la economía de los hogares.

En conversación con CNN AM, el director profesional y RPO de Randstad Chile, Pablo Guarnaccia, entregó las principales cifras del estudio, realizado este 2026, en el que detalló la cobertura del beneficio, los montos entregados por las empresas y en qué lo destinan los trabajadores.

Una baja en los bonos

Según los datos de la consultoría, el 57% de los trabajadores recibirá el aguinaldo de Fiestas Patrias este 2026. No obstante, un 49% de los consultados señaló que no recibirá aguinaldo, ya que no forma parte de las políticas internas de su lugar de trabajo.

Junto a ello, el estudio evidenció un ajuste en las cifras monetarias que los colaboradores perciben. El año pasado, el 42% de los beneficiarios del aguinaldo recibía un monto mayor a 90$ mil, mientras que este año la proporción se redujo a un 34% menos a ese monto.

Lo que significa un aumento en la cantidad de trabajadores que recibirá aguinaldo con montos menores.

Para Guarnaccia, estas cifras demuestran que “hay un contexto en donde, a pesar de esa pequeña caída en el monto, las empresas están haciendo un esfuerzo para poder mantener este beneficio a pesar de un contexto de cierta incertidumbre”.

¿En qué gastarán el dinero los chilenos?

El informe presentó una equidad entre quienes utilizarán el bono para las celebraciones de Fiestas Patrias y quienes lo usarán para el pago de deudas. Al director señaló que “por el lado de los trabajadores y más allá del contexto del mes de festejos en el que estamos, lo esperan como un alivio financiero a un contexto que les resulta más dificultoso”.

Un 47% de las personas indicó que usará el dinero para las celebraciones dieciocheras.

de las personas indicó que usará el dinero para las Un 46% de los trabajadores destinará el bono para compromisos financieros o gastos del hogar.

de los trabajadores destinará el bono para Mientras que un 10% de los encuestados señaló que lo ahorrará.

Brecha por entrega de bonos alternativos según el tamaño de la empresa

Además, el sondeo también evidenció que la entrega del aguinaldo tiene una diferencia según el tamaño e ingresos que recibe la empresa.

De las grandes empresas, el 66% entregará aguinaldo a sus trabajadores. Mientras que un 39% de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) indicó tener la capacidad para costear este beneficio.

Asimismo, las empresas han optado por alternativas para la entrega del bono, como la tradicional “caja dieciochera”, indicada por un 12% de las empresas, y un 7% de ellas otorgará las conocidas “gift cards” o tardes libres para las Fiestas Patrias.

Frente a esto, Guarnaccia dice que es importante mencionar las alternativas que las empresas han encontrado, ya que “hoy es importante para lo que buscan los candidatos en las empresas, que no solo los beneficios y los salarios atractivos que se posicionan en el primer lugar, sino también estar en una cultura y en un ambiente de trabajo agradable.”