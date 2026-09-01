Bitcoin cierra agosto con un avance cercano al 25% y marca su mejor mes desde noviembre de 2024 pero se mantiene lejos de su máximo histórico

El Bitcoin cerró el período agosto con un avance del 24,5%, cotizando levemente por debajo de los US$ 80.000 durante el último día del octavo mes del año.

A pesar de este repunte, entre agosto de 2025 y agosto de 2026, la criptomoneda pasó de tener un valor de US$ 108.355 a US$ 77.843, marcando en doce meses dos hitos opuestos: su máximo histórico y el nivel más bajo en casi dos años.

El punto más alto llegó el 6 de octubre de 2025, cuando la criptomoneda tocó un máximo intradía de US$ 126.186, en medio de entradas récord de capital hacia los ETF, una caída en los rendimientos reales de los bonos, un dólar debilitado y el efecto estacional que el mercado cripto denomina “Uptober”.

A ese impulso se sumó la demanda por activos de refugio ante el cierre administrativo del Gobierno de Estados Unidos.

Desde ese récord, el activo inició una corrección sostenida que se extendió durante nueve meses, con caídas pronunciadas en noviembre de 2025, cuando perdió el umbral de los US$ 100.000, y en febrero de 2026, cuando registró su peor jornada del año con un desplome de 14,05% el día 5 de ese mes.

El piso del período llegó el 1 de julio de 2026, cuando bitcoin tocó un mínimo intradía de US$ 57.832, su nivel más bajo desde octubre de 2024.

Entre el máximo histórico y ese piso, el activo perdió 54,2% de su valor, una corrección que analistas del mercado calificaron como más moderada que los ciclos bajistas históricos de la criptomoneda, que en episodios anteriores llegaron a retrocesos de entre 77% y 93%.

Varios factores confluyeron para explicar esa caída, entre ellos la política monetaria restrictiva de la Reserva Federal bajo la conducción de Warsh, salidas masivas de capital desde los ETF, que solo en junio de 2026 alcanzaron cerca de US$ 4.500 millones.

A eso se sumó la venta de bitcoin por parte de Strategy, una de las compañías con mayores tenencias del activo, y la distribución progresiva de cerca de 140.000 bitcoins entre acreedores de la extinta plataforma Mt. Gox.

Agosto fue el mejor mes para el Bitcoin desde noviembre de 2024

Durante la primera mitad de agosto, la criptomoneda permaneció cerca del rango de US$ 63.000 a US$ 65.000, sin fuerza suficiente para romper al alza.

El cambio llegó a partir del 19 de agosto, cuando el anuncio del Tesoro estadounidense de ampliar sus recompras de bonos de largo plazo redujo inicialmente la presión sobre los rendimientos de la deuda y debilitó al dólar, mejorando el entorno para los activos alternativos.

Ese impulso fue posteriormente reforzado por una fuerte recuperación de la demanda institucional, con cerca de US$ 3.540 millones en entradas netas hacia los fondos cotizados en bolsa, conocidos como ETF spot.

“Ese impulso fue posteriormente reforzado por una recuperación muy fuerte de la demanda institucional, con cerca de US$ 3.540 millones de entradas netas a los ETF spot durante agosto, y por el cierre forzado de posiciones bajistas, que amplificó la subida hasta la zona de US$ 81.300“, detalló Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB.

La analista planteó que el rally no dependió exclusivamente de la especulación, ya que estuvo acompañado por flujos efectivos hacia los ETF, aunque reconoció que su velocidad sí fue magnificada por el posicionamiento del mercado.

“Agosto mostró así que Bitcoin continúa siendo muy sensible al dólar y a las condiciones financieras estadounidenses, pero también que la demanda institucional puede amplificar significativamente sus movimientos cuando esas condiciones dejan de deteriorarse”, cerró.

Hacia la tarde de este martes, el activo perdía 3,26% y transaba por US$ 76.445, dentro de un rango de US$ 76.445 y US$ 79.208.