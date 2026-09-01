Cámara de Diputados aprobó proyecto que aumenta sanciones por ofensas en contra de la autoridad policial: Pasa al Senado

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto que aumenta las sanciones por ofensas en contra de la autoridad policial.

La iniciativa, que pasará a ser discutida en el Senado, se originó en una moción de la diputada Ximena Ossandón. También contó con la firma de Eduardo Durán, Mauro González y Diego Schalper, junto a otros exparlamentarios.

Lo que se propone es la incorporación de un tipo penal que sancione la “ofensa descomedida de una autoridad policial”. Adicionalmente, se indica que la ofensa se sanciona solo a título de falta penal y que se autoriza la detención en caso de flagrancia de manera excepcional; además de aumentar la pena privativa de libertad cuando el acto recaiga específicamente contra la autoridad policial.

Actualmente, el Código Penal establece que para este tipo de actos habrá un castigo con presidio menor en su grado medio (541 días a 3 años) y se contempla una multa de 11 a 15 UTM (entre $788.931 a $1.075.815).

Así, se plantea que en las “faltas” se incluye insultar u ofender gravemente a carabineros o funcionarios de la PDI en el ejercicio de sus funciones. “Esto, conociendo o no pudiendo menos que conocer su calidad de tal, menoscabando la dignidad de la función policial o el respeto debido a ella. En tal caso, la sanción será de pena de prisión en su grado máximo (hasta 60 días) y multa de una a cuatro UTM (hasta $286.884)”, indica el texto.

La misma pena tendrán aquellas personas que, fuera de recintos penales, insulten u ofendan gravemente a funcionarios de Gendarmería en el ejercicio de sus funciones, “conociendo o no pudiendo menos que conocer su calidad de tal, menoscabando la dignidad de la función penitenciaria o el respeto debido a esta”.