Ministro Arrau entrega balance delictual y anuncia foco especial en ocho comunas críticas: “No podemos normalizar las balaceras”

Durante un copamiento de seguridad en Conchalí, junto al alcalde René de la Vega, Carabineros y funcionarios de Metro, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, reconoció que existen ocho comunas críticas que “en cuanto a que los indicadores ha costado más revertirlo”; entre ellas se encuentra Cerro Navia, donde recientemente ocurrió una balacera en la que una menor de edad se vio herida.

Al respecto del lamentable caso de Cerro Navia, Arrau precisó que “no podemos normalizar las balaceras, los autos baleados, los menores que son baleados o son víctimas de cualquier tipo de delito”.

Según consignó La Tercera, la autoridad afirmó que este reconocimiento de las ocho comunas críticas se basa en una clasificación, ya sea por la ocurrencia de homicidios, como también otro tipo de delitos violentos.

“Todas esas comunas tienen medidas especiales, que no se pueden anunciar por la prensa, evidentemente, pero son comunas a las que les estamos poniendo un punto focal. Esas comunas, precisamente, fueron el tema de debate y trabajo en el comité policial del día lunes con todas las policías, porque nos preocupa, nos preocupa enormemente lo que está pasando ahí”, afirmó el ministro.

Detalle en materia de seguridad en Conchalí

En el operativo, la autoridad detalló en materia de seguridad las cifras para la comuna de Conchalí y señaló una baja de los robos con sorpresa.

Se registra un 17% menos de robos con violencia.

Mientras que hay un 40% menos de robos a vehículos.

En ese contexto, el titular de la cartera señaló que “siempre hay mucho que hacer. Siempre la gente pide más que a Carabineros,y por eso estamos acá viendo qué otras cosas se pudieran hacer”.