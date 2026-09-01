Rockstar lleva el roleplay de GTA 5 a otro nivel con nopixel V: Tendrá beta cerrada y acceso desde su launcher

Rockstar Games profundiza su apuesta por el fenómeno del roleplay de Grand Theft Auto V. La compañía presentó oficialmente nopixel V, una nueva versión del popular servidor de rol que comenzará su beta cerrada el próximo 8 de septiembre.

El anuncio fue realizado este martes por Rockstar Games a través de su sitio oficial Newswire, donde la desarrolladora calificó el proyecto como la “siguiente evolución” de la comunidad de roleplay de GTA V.

La compañía confirmó además un paso importante en la integración de esta modalidad dentro de su ecosistema: los jugadores invitados podrán acceder a nopixel V directamente mediante Rockstar Games Launcher en PC.

NoPixel, por su parte, mantiene en su sitio oficial una lista de 439 jugadores invitados para esta primera etapa.

¿Qué es nopixel V?

El roleplay de GTA V transforma Los Santos en un mundo multijugador administrado por la comunidad, donde cada participante crea un personaje y debe interpretar un rol dentro de la ciudad.

Los jugadores pueden asumir desde trabajos convencionales hasta actividades criminales, además de formar parte de cuerpos policiales, empresas y otras organizaciones administradas por los propios usuarios.

NoPixel se convirtió durante los últimos años en uno de los servidores más populares de esta modalidad, con una fuerte presencia entre streamers y creadores de contenido.

En su anuncio oficial, Rockstar destacó precisamente el trabajo de la comunidad en la creación de personajes, historias y modificaciones al mapa de GTA V.

Las novedades de nopixel V

Rockstar informó en su Newswire que nopixel V incorporará una renovación amplia de la experiencia respecto de sus versiones anteriores.

Entre sus principales novedades se encuentran:

Un nuevo sistema de personalización de personajes , con más opciones para diseñar a los protagonistas.

, con más opciones para diseñar a los protagonistas. Una renovación de seis cuadras de Cypress Flats .

. La incorporación del nuevo Pixel Hotel & Casino .

. Mejoras visuales para Los Santos.

Peatones más inteligentes y reactivos frente a lo que ocurre en la ciudad.

frente a lo que ocurre en la ciudad. Nuevas formas de obtener dinero tanto dentro como fuera de la ley.

Rockstar también adelantó que en futuras actualizaciones se incorporará una nueva interfaz dentro del juego para PC, además de nuevos eventos y una ampliación progresiva del acceso a nopixel V.

Recompensas para quienes lo vean en Twitch

El lanzamiento estará acompañado por una campaña de Twitch Drops.

Según informó Rockstar Games en su anuncio oficial, quienes vean transmisiones de nopixel V en Twitch entre el 8 y el 30 de septiembre podrán obtener recompensas para GTA Online.

Entre ellas se incluyen hasta GTA$1.500.000 y el conjunto Burger Shot Tracksuit.

La beta cerrada comenzará el 8 de septiembre con jugadores seleccionados, mientras Rockstar adelantó que el acceso al mundo de nopixel V se ampliará posteriormente.