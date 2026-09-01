Expulsión de estudiante TEA: Confirman condena contra The Mackay School por aplicar Aula Segura tras desregulación del menor

La Corte Suprema ratificó de manera unánime el fallo que condena a The Mackay School por la expulsión arbitraria de un estudiante de 14 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA), hecho ocurrido en Viña del Mar tras un episodio de desregulación escolar.

De acuerdo a lo informado por La Tercera, el máximo tribunal rechazó el recurso de casación del colegio y respaldó la resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la cual determinó que el recinto aplicó indebidamente la ley Aula Segura sin considerar la neurodivergencia del menor ni los ajustes que exige la Ley TEA.

El caso se originó en mayo de 2023, luego de que una profesora le quitara una pelota de golf al menor durante una clase, provocando que este intentara recuperarla.

Pese a que el establecimiento justificó la cancelación de la matrícula acusando agresiones físicas, los tribunales concluyeron que tales imputaciones no fueron acreditadas en el proceso disciplinario y que la institución omitió prestarle la contención requerida a su diagnóstico.

La resolución judicial ordena al colegio borrar la sanción de sus registros, pagar una multa fiscal de 40 UTM y publicar la sentencia en un lugar visible del recinto durante 15 días.

Según el fallo, la expulsión constituyó “un acto de discriminación arbitraria” al adoptarse una sanción extrema sin acreditar los hechos ni evaluar alternativas de menor gravedad.