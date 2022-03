(CNN/CNN Chile) – Este miércoles, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pronunció un potente discurso ante el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en medio de la guerra que se libra en su país.

En su intervención, Zelensky definió la invasión de Rusia como “la peor guerra desde la Segunda Guerra Mundial“, mientras volvió a implorar más apoyo de Occidente para enfrentar la ofensiva que despliega el presidente Vladimir Putin desde hace casi tres semanas.

“Estoy orgulloso de dirigirme a ustedes desde nuestra capital, bombardeada por tropas rusas. Está en juego el futuro de nuestro país. Se los aseguro: no nos rendiremos. No lo pensamos ni por un segundo. Enfrentamos la peor guerra desde la Segunda Guerra Mundial”, sostuvo.

Zelensky pidió ayuda directamente al Congreso mientras recordaba tragedias en la historia estadounidense como el ataque a Pearl Harbor y el del 11 de septiembre. “En su gran historia tienen páginas que les permitirían entender a los ucranianos. Tienen que entendernos ahora (…), los necesitamos en este momento”.

“Recuerden Pearl Harbor (…) cuando su cielo estaba negro por los aviones que los atacaban. Solo recuérdenlo, recuerden, el 11 de septiembre, un día terrible cuando la maldad trató de convertir sus ciudades en campos de batalla. Nuestro país vive lo mismo, todos los días, ahora mismo en este momento“, dijo.

Luego, Zelensky insistió en pedir a EE.UU. ayuda para imponer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, con el objetivo de proteger a los civiles. “¿Es esto pedir demasiado?“, preguntó dos veces y añadió que con esta medida podrá proteger a los ucranianos. También solicitó a EE.UU. proporcionar aviones de combate.

“El destino de Ucrania se está decidiendo”

“Ahora mismo, el destino de nuestro país se está decidiendo“, sostuvo el presidente al principio de su discurso. “Tengo el honor de saludarlos en nombre del pueblo ucraniano, pueblo valiente y amante de la libertad, que durante ocho años ha estado resistiendo la agresión rusa”, dijo.

En ese sentido, Zelensky recalcó que su país “no se rinde”. “Rusia no solo nos ha atacado a nosotros, no solo a nuestra tierra y ciudades, sino que ha emprendido una ofensiva brutal contra nuestros valores, los valores humanos básicos“, afirmó. Kyiv, la capital, está “bajo ataques aéreos y con misiles de las tropas rusas todos los días. Pero no se rinde”, añadió.