(CNN) — La periodista rusa Marina Ovsyannikova, que el pasado lunes realizó una protesta contra la guerra en la televisión estatal rusa en vivo, dijo a los medios que las autoridades la interrogaron durante más de 14 horas y que no se le permitió asesoramiento legal.

Este martes Ovsyannikova fue declarada culpable por un tribunal de Moscú de organizar un “evento público no autorizado“, así como de un delito administrativo, al grabar en video una declaración llamando a otros los rusos a que protestaran. En total, la mujer ha sido multada con 30 mil rublos (US$ 280).

“No a la guerra. Detengan la guerra. No crean en la propaganda, les dicen mentiras aquí“, decía el cartel, cuya última línea del letrero escrito en ruso y en inglés decía “Rusos contra la guerra“.

“Efectivamente, fueron días muy difíciles de mi vida. Literalmente pasé dos días sin dormir”, comenzó constatando la mujer, detallando que “el interrogatorio duró más de 14 horas, no me permitieron contactar a mis familiares o amigos, no me brindaron asistencia legal, Así que estoy en una posición bastante difícil”, dijo Ovsyannikova a los medios luego de una audiencia en la corte.

Debido a la preocupación internacional por su caso, la mujer fue fotografiada antes en la corte con uno de sus abogados, Anton Gashinsky. En tanto Dmitry Peskov, vocero del Kremlin, calificó de “vandalismo” la protesta, mientras que el presidente francés, Emmanuel Macron, ofreció protección a Ovsyannikova, anunciando que plantearía el tema directamente a Putin durante su próxima llamada.

“Francia condena enérgicamente cualquier encarcelamiento de un periodista, así como cualquier manipulación, y obviamente vamos a tomar medidas diplomáticas destinadas a ofrecer protección en la embajada o protección de asilo a su colega”, dijo el mandatario a la prensa en un centro de refugiados ucranianos en Francia.

Censurando la prensa

Putin firmó a principios de este mes un proyecto de ley de censura que criminaliza la información “falsa“ sobre la invasión de Ucrania, con una pena de hasta 15 años de prisión para cualquier persona condenada, según el Comité para la Protección de los Periodistas.

Rusia ha tomado medidas enérgicas contra los medios de comunicación locales sobre la guerra en Ucrania y, como resultado, muchos han reducido su cobertura. Cadenas internacionales como CNN, ABC News, CBS News y otras han dejado de transmitir desde Rusia. Y el medio independiente de noticias ruso TV Rain, también conocido como Dozhd, cerró por completo. Su editor y personal, junto con otros periodistas independientes, han abandonado el país.