Este martes, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó que la guerra en Ucrania ha generado tres millones de refugiados en solo 19 días.

“Acabamos de recibir las últimas cifras y podemos confirmar que se ha superado la marca de los tres millones de refugiados“, dijo el portavoz de la OIM, Paul Dillon.

Desde la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) detallaron que aproximadamente el 95% de los refugiados son mujeres y niños.

Según la institución, 1,8 millones de refugiados se encuentran en Polonia, 263 mil en Hungría, 213 mil en Eslovaquia, 142 mil en Rusia y varios miles más han llegado a Rumanía y Moldavia.

James Elder, portavoz del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), sostuvo que cada segundo un niño o niña se convierte en refugiado a causa de la guerra.

La autoridad señaló que muchos menores salieron del país sin familiares, por lo que existe el peligro de que organizaciones criminales de tráfico de personas se aprovechen de la situación.

