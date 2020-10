El candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, no es alguien extraño para EE.UU. ni sus ciudadanos. Fue ex vicepresidente en la administración de Barack Obama y cumplió décadas como senador, tiempo en el que diariamente viajaba en un tren desde Washington a Delaware, donde vivió una de sus mayores tragedias personales.

Tenía 30 años cuando en Delaware, su hija Naomi (de 13 meses) y primera esposa Neilia, fallecieron en un accidente de tránsito en 1972.

Años más tarde, ​en 1977, volvió a contraer matrimonio con su actual esposa, Jill Tracy Jacob, con quien tiene otra hija, Ashley, la que se suma a sus dos hijos del primer matrimonio, Beau y Robert Biden.

Dolor que al parecer lo ha hecho más cercano para algunos votantes, quienes destacan atributos como cercanía y empatía al hablar del aspirante de 77 años a la Casa Blanca y que llegó al senado en 1973.

Pero no todo lo ven de la misma manera. Desde la vereda del frente, el comando de Donald Trump en el mismo estado le restan importancia a ese tipo de características de un candidato.

“No estoy votando por alguien con quien me iría tomar una cerveza, porque no es algo que me gustaría tomarme una cerveza con el presidente de EEUU. Estoy votando por quien ayudará con políticas públicas a los ciudadanos”, indicó Patrick O’dwyer, miembro del comando republicano.

Pese a los buenos resultados económicos del último trimestres en ese país, los efectos de la pandemia de COVID-19 sigue golpeando a los habitantes del estado de Maryland. Un grupo de trabajadores partidarios de Trump confían en que es él quien logrará hacer repuntar al país.

Sin embargo, otros dicen que confían en Biden exactamente por su carácter, ya que conocería de primera mano la vida de la clase trabajadora, la que habría experimentado al tomar el tren diariamente para ir de su trabajo a su hogar.