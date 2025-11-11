Venezuela anuncia “movilización masiva” de militares frente a despliegue estadounidense en el Caribe

El despliegue venezolano se realiza tras la avanzada del portaviones USS Gerald R. Ford al mar caribeño, en una escalada de ejercicios militares que mantienen las tensiones elevadas.

(CNN) – Venezuela afirma que está lanzando una “movilización masiva” de personal militar, armas y equipos en respuesta al aumento de buques de guerra y tropas estadounidenses en el Mar Caribe.

Fuerzas terrestres, aéreas, navales y de reserva realizarán ejercicios hasta el miércoles, según el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien describió el despliegue como una respuesta a la “amenaza imperialista” que supone el rearme estadounidense.

Además de las unidades militares regulares, en los ejercicios participará la Milicia Bolivariana, una fuerza de reserva compuesta por civiles que fue creada por el fallecido presidente Hugo Chávez y que lleva el nombre de Simón Bolívar, el revolucionario que logró la independencia de numerosos países latinoamericanos de España.

Padrino López, quien atribuyó la orden directamente al presidente venezolano Nicolás Maduro, dijo que el objetivo del ejercicio era “optimizar el mando, el control y las comunicaciones” y garantizar la defensa del país.

Esta medida se produce en un contexto de creciente tensión entre ambos países, mientras continúa el despliegue militar estadounidense. El martes, la Armada de Estados Unidos anunció la llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford —el mayor buque de guerra estadounidense— al área de operaciones del Comando Sur de Estados Unidos, que abarca la mayor parte de Latinoamérica.

Estados Unidos ha justificado su despliegue de fuerzas en la región como una medida destinada a combatir el narcotráfico y el flujo de drogas hacia Estados Unidos, y en las últimas semanas ha llevado a cabo ataques contra numerosos presuntos barcos narcotraficantes.

Sin embargo, Caracas cree que Estados Unidos en realidad está tratando de forzar un cambio de régimen y algunos funcionarios de la administración Trump han admitido en privado que su estrategia está dirigida a derrocar a Maduro.

El mes pasado, Trump dijo que había autorizado a la CIA a operar en Venezuela y anteriormente había sugerido que estaba sopesando la posibilidad de realizar ataques dentro del país, aunque funcionarios de la administración han dicho desde entonces que Estados Unidos no está planeando actualmente tal acción.

En su declaración del martes, Padrino López enmarcó el despliegue de las fuerzas venezolanas como parte del “Plan Independencia 200” de Maduro, una estrategia cívico-militar destinada a movilizar fuerzas militares convencionales junto con milicias y fuerzas policiales para defender el país.

Las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas de Venezuela cuentan con unos 123.000 miembros. Maduro también ha afirmado que sus milicias voluntarias tienen más de 8 millones de reservistas, aunque los expertos han puesto en duda esta cifra, así como la calidad del entrenamiento de las tropas.