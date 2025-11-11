Estados Unidos despliega portaaviones nuclear Gerald R. Ford en el Caribe en escalada militar frente a Venezuela

El buque insignia llega con 5.000 efectivos y una docena de aviones de combate para reforzar operaciones antidrogas, aumentando tensiones con gobiernos sudamericanos que denuncian intenciones injerencistas.

Estados Unidos desplegó el portaaviones nuclear Gerald R. Ford en el Caribe como parte de una escalada militar frente a las costas de Venezuela. El Pentágono confirmó que el buque, que transporta 5.000 militares y una docena de aviones tácticos, reforzará las operaciones contra carteles de narcotráfico.

Según el portavoz Sean Parnell, la misión busca “detectar, vigilar e interrumpir actividades ilícitas” que amenacen la seguridad hemisférica.

Críticas y operaciones letales

Según reportó Bío bío Chile, el despliegue coincide con ofensivas que ya dejan 76 personas muertas en ataques a embarcaciones señaladas como narcotraficantes. Venezuela acusa a Washington de buscar un “cambio de régimen”, mientras Colombia enfrenta tensiones diplomáticas tras acusaciones de Donald Trump contra el presidente Gustavo Petro.

La operación iniciada en agosto representa la mayor concentración militar estadounidense en la región en décadas, generando alerta entre gobiernos sudamericanos que cuestionan la justificación de las acciones y exigen pruebas sobre los blancos atacados.