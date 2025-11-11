¿Qué dicen los candidatos presidenciales sobre un hipotético conflicto entre Estados Unidos y Venezuela?

Los candidatos en el debate presidencial fueron consultados qué harían si fueran Presidentes de la República y reciben un llamado de Donald Trump solicitando respaldo para invadir a Venezuela. Revisa en la siguiente nota sus respuestas.

En el marco de las elecciones presidenciales del 16 de noviembre, los candidatos debatieron sobre política exterior durante el debate presidencial de Anatel.

En ese contexto, se planteó un escenario hipotético: si fueran Presidentes de la República y su canciller les informara que tienen dos llamadas simultáneas —una del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, comunicando que invadirá Venezuela por tierra y pidiendo respaldo; y otra de Nicolás Maduro, solicitando solidaridad ante una posible invasión estadounidense—, ¿cómo responderían?

Ante esta situación, Harold Mayne-Nicholls señaló que primero atendería a Trump para decirle que “no necesitamos sheriff en Latinoamérica”, y que luego le respondería a Maduro pidiéndole el retorno a la democracia en el país caribeño.

Por su parte, Marco Enríquez-Ominami afirmó que contestaría primero al mandatario estadounidense para buscar en conjunto una “fórmula” que permita abordar el conflicto, y que en paralelo se comunicaría con Lula da Silva.

“Nunca una invasión norteamericana ha traído el bien en ninguna parte del mundo. Para que vuelva la democracia a Venezuela”, agregó.

En tanto, Johannes Kaiser sostuvo: “Le respondería a Trump, y debido a lo que ha sido la acción permanente también del régimen venezolano contra toda la estabilidad del hemisferio, yo apoyaría una intervención en Venezuela. Y al señor Maduro le diría que agarre sus pilchas y se mande a cambiar”.

En tanto, Franco Parisi, adelantó que no mantendría ningún tipo de conversación con Maduro.

A su vez, José Antonio Kast, expresó que le pediría a Maduro “que se marche y deje su dictadura”, y luego le diría a Trump “que proceda”.

Por otro lado, Jeannette Jara, manifestó: “Yo no puedo estar más en desacuerdo con el régimen de Maduro, pero el derecho internacional se tiene que respetar, y no estoy por avalar ninguna invasión armada a otro país hermano”.

Finalmente, Evelyn Matthei, subrayó que Maduro “se robó las elecciones” y que no cree posible una invasión terrestre.

“Hay formas mucho más inteligentes, más modernas, más rápidas de estrangularlo”, concluyó.