Trump critica a Israel por seguir bombardeando Irán tras acuerdo de alto el fuego: “No estoy contento”

(EFE/ CNN Chile) — Este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró especialmente decepcionado con Israel por “descargar (bombas) justo después del acuerdo” de alto el fuego que acordó anoche con Teherán y el gobierno israelí.

El presidente hizo estas declaraciones antes de embarcar en el Air Force One rumbo a La Haya (Países Bajos) donde participará en la cumbre de líderes de la OTAN.

¿Qué dijo Trump?

Trump criticó a ambas partes, pero reservó su condena más dura para Israel, del que dijo que “se descargó” contra Irán “tan pronto como hicimos el acuerdo”.

“Necesitamos que Israel se calme porque salieron en una misión esta mañana ¡Necesitan calmarse ya!”, exclamó el presidente estadounidense desde los jardines de la Casa Blanca.

En el mismo tono, Trump escribió en la red social Truth: “Israel, no lances esas bombas. Si lo haces es una gran violación ¡Haz regresar a tus pilotos ahora!”.

El Ejército iraní afirmó este martes que Israel lanzó tres oleadas de misiles una vez comenzado el alto el fuego anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Israel también ha denunciado el lanzamiento de un misil iraní contra su territorio una hora después del alto el fuego acordado tras 12 días de hostilidades, algo que Irán negó.

Trump dijo no creer que se hubiera roto el alto el fuego. Sin embargo, expresó su descontento, en particular, con Israel, que, según él, violó rápidamente la tregua.

“No estoy muy contento con Israel, estoy muy descontento, aunque tampoco estoy contento con Irán”, indicó Trump a los periodistas apostados frente a al helicóptero Marine One.

“Se tienen que calmar. Es ridículo. Hay muchas cosas que vi ayer que no me gustaron. No me gustó el hecho de que Israel descargara (bombas) justo después del acuerdo (…) Siendo justos, Israel descargó mucho y ahora me entero de que Israel lo hizo porque sintieron una violación por un cohete que no impactó en ningún sitio”, explicó Trump.

“Básicamente, tenemos a dos países que han estado peleando durante tanto tiempo y tan duro que ya no saben qué coño están haciendo”, aseveró Trump, que usó el expletivo “fuck”.