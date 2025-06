Revelan las primeras imágenes tomadas desde Chile por el telescopio con la mayor cámara del mundo: Tiene más de 3 mil megapíxeles

(EFE) — El Observatorio estadounidense Vera Rubin, que opera desde el norte de Chile la mayor cámara del mundo, reveló este lunes las primeras imágenes tomadas durante el período de pruebas de su nuevo telescopio, capaz de capturar fenómenos cósmicos a una velocidad, resolución y profundidad sin precedentes.

“(El telescopio) nos entregó imágenes profundas del universo, pudimos ver el ‘zoom’ de cuerpos que se mueven, que cambian su brillo o de asteroides que amenazan la Tierra”, detalló a EFE en la presentación de las imágenes la vicepresidenta de la Asociación de Universidades para la Investigación en Astronomía de Estados Unidos (AURA), que coordina y administra el proyecto Vera Rubin, Alejandra Voigt.

Durante las primeras 10 horas de observación, su cámara de 3.200 megapíxeles (hoy la más avanzada en resolución es de 870 megapíxeles, del telescopio japonés Subaru, en Hawái), capturó millones de galaxias, de estrellas de la Vía Láctea y de cuerpos celestes.

“En una sola noche fuimos capaces de ver 2.000 asteroides que no habíamos visto hasta ahora”, destacó Voigt, un resultado inédito considerando que el resto de observatorios del planeta descubren, en conjunto, 20.000 asteroides al año.

