Beatriz Sánchez acusa una batalla desigual por embargos del CAE: “La forma en que el gobierno de Kast elige sus batallas es bien abusiva”

La senadora del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, criticó el manejo del Gobierno frente a los embargos a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) y acusó que la administración del presidente José Antonio Kast está enfocando sus medidas contra personas con menor capacidad económica.

En entrevista con BioBioChile, la parlamentaria cuestionó que se utilicen acciones como el vaciamiento de cuentas para forzar el pago de deudas educacionales.

“Creo que está siendo abusiva la Tesorería, hay un debate jurídico respecto a si puede vaciar cuentas”, afirmó.

“Batalla contra el más chico”

Sánchez sostuvo que el Ejecutivo ha escogido mal sus prioridades en materia de cobros y deudas con el Estado.

“La forma en que el gobierno de Kast elige sus batallas es bien abusiva, como que batalla contra el más chico, contra la persona de a pie y no batalla contra el grande”, señaló.

La senadora contrastó los embargos a deudores del CAE con casos de grandes deudas fiscales que, según dijo, no han sido perseguidas con la misma intensidad.

“Deja pasar deudas multimillonarias porque no alegan los abogados cuando tienen que alegar, como el caso de Cugat, que es una empresa que yo conozco porque es de la región del Maule”, sostuvo.

La parlamentaria también cuestionó que desde el oficialismo se atribuya el aumento de la morosidad del CAE a expectativas generadas durante el gobierno anterior.

“A estas alturas es como deporte nacional del gobierno de José Antonio Kast que de todas las cosas que le pasan tiene la culpa el gobierno anterior”, afirmó.

Para Sánchez, el problema del CAE requiere una solución estructural y no solo medidas de cobranza individual.

“No es solamente un Excel de deuda, es un problema político”, dijo.

En esa línea, insistió en que se debe avanzar en un proyecto que saque las deudas de la banca, facilite el pago y contemple condonaciones para quienes ya han cumplido o se mantienen al día.