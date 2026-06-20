Muere Claude Guillemot, cofundador de Ubisoft, en accidente aéreo en Francia

El mundo de los videojuegos está de luto tras la muerte de Claude Guillemot, uno de los cofundadores de Ubisoft, compañía detrás de reconocidas sagas como Assassin’s Creed, Just Dance y Far Cry.

El empresario falleció a los 69 años en un accidente aéreo ocurrido en un sector rural de La Baule-Escoublac, en Francia.

De acuerdo con lo informado por BioBioChile, el siniestro ocurrió a bordo de una aeronave Cessna 421 y también dejó como víctima fatal al propietario del avión.

Qué se sabe del accidente

Según los servicios de emergencia de la región de Loira Atlántico, al llegar al lugar la aeronave se encontraba en llamas y el fuego se había extendido hacia la vegetación cercana.

Hasta ahora, la causa del accidente no ha sido confirmada.

El alcalde de La Baule, Franck Louvrier, entregó antecedentes preliminares sobre la caída de la aeronave.

“Se trataba de un Cessna 421, un bimotor de hélice con ocho plazas. El avión se encontraba en la fase de aproximación para el aterrizaje cuando, según testigos, giró y se estrelló”, señaló.

Claude Guillemot fue uno de los cinco hermanos que fundaron Ubisoft en 1986, empresa que con el paso de los años se transformó en una de las compañías más relevantes de la industria de los videojuegos.

Al ser consultada por medios franceses, Ubisoft confirmó que recibió “con profunda tristeza” la noticia del fallecimiento de Guillemot, quien además era presidente de Guillemot Corporation.

“Nuestras condolencias a su familia y seres queridos en estos difíciles momentos”, expresó la compañía.