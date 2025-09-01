Tras solicitud de Gobierno argentino: Justicia frena difusión de audios de Karina Milei en caso de presunta corrupción

La hermana del presidente ha quedado en la mira en los últimos días tras haber sido señalada como una de las beneficiarias del presunto esquema de sobornos que involucra a la empresa comercializadora de medicamentos Suizo Argentina y se habría producido con conocimiento del mandatario.

(EFE) – La Justicia argentina aceptó este lunes un pedido del Gobierno de Javier Milei para frenar preventivamente la difusión de audios de Karina Milei, hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia que, según el Ejecutivo, fueron grabados de manera ilegal en la Casa de Gobierno.

“Decrétase la medida cautelar ordenando, solamente el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29/08/2025- como fueran denunciados que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei, a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web”, señaló una resolución judicial difundida por el portavoz presidencial, Manuel Adorni.

“La Justicia ordenó el cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina Milei en Casa Rosada. Reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión”, comentó el portavoz.

Minutos antes, el propio Adorni comunicó que el Ejecutivo había presentado una denuncia ante la Justicia sobre una presunta “operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral”, en alusión a los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires del próximo domingo y en medio de un escándalo de corrupción tras la difusión el pasado 20 de agosto de audios de un funcionario describiendo un esquema de recaudación de sobornos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

“Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, agregó Adorni, tras conocerse el pasado viernes nuevas grabaciones, en este caso de Karina Milei.

El propio Javier Milei compartió la publicación de su portavoz junto a un escueto mensaje: “Operación de inteligencia ilegal”.

Los audios de Karina Milei difundidos hasta el momento no mencionan el caso de los presuntos sobornos, sino que instan a terminar con las peleas internas en el oficialismo.

La hermana del presidente ha quedado en la mira en los últimos días tras haber sido señalada como una de las beneficiarias del presunto esquema de sobornos que involucra a la empresa comercializadora de medicamentos Suizo Argentina y se habría producido con conocimiento del mandatario.

Tras la presentación de una denuncia penal contra Javier Milei, su hermana y otros involucrados, la Justicia ha comenzado a investigar el caso y llevado a cabo una serie de allanamientos.