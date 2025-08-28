Javier Milei habla por primera vez sobre denuncias de corrupción en su contra: “Todo es mentira”

El presidente trasandino abordó la polémica por supuestos sobornos que involucra a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Este miércoles, el presidente argentino, Javier Milei, se refirió denuncias por corrupción surgidas contra él y su hermana, Karina Milei, afirmando que “todo es mentira”.

Sus dichos se dan tras la filtración de audios de Diego Spagnuolo, exfuncionario nacional y abogado del mandatario, en los que se detalla un esquema de coimas en la compra estatal de medicamentos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

En los mensajes también se menciona a Karina Milei, hermana del jefe de Estado y secretaria general de la Presidencia, como posible destinataria de parte de los sobornos que involucran a la empresa comercializadora de medicamentos Suizo Argentina.

¿Qué dijo Milei?

“Todo lo que dice es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”, señaló Milei a la prensa durante un acto electoral en la localidad de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, en alusión a las grabaciones en las que se escucha a Spagnuolo.

En paralelo este miércoles, el jefe de Gabinete de ministros, Guillermo Francos, denunció ante la Cámara de Diputados que la acusación contra Milei es una “operación política” de cara a las elecciones legislativas del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires.

“Se orquestó una operación política divulgando unos supuestos audios del extitular de la Andis (…). Responderemos ante todas estas maniobras con transparencia y respetando la división de poderes”, agregó Francos, acusando un “modus operandi populista que aparece con más fuerza cuando se acercan las elecciones”.