(CNN) – A partir de las 6:00 pm de este miércoles, comenzará a regir en Washington DC un toque de queda, según anunció la alcaldesa Muriel Bowser en una declaración tuiteada. Medida que permanecerá en vigor hasta las 6:00 a.m. del jueves.

“Durante las horas del toque de queda, ninguna persona, excepto las designadas por el alcalde, podrá caminar, andar en bicicleta, correr, holgazanear, pararse o en automóvil u otro medio de transporte” dentro del distrito, dice el comunicado.

Esta decisión fue tomada luego de que diversos manifestantes adherentes a Trump ingresaran a la fuerza al Capitolio de Estados Unidos en medio de la votación de certificación del Colegio Electoral para definir al presidente y vicepresidente del país.

Today, I'm ordering a citywide curfew for the District of Columbia from 6:00 p.m. on Wednesday, January 6, until 6:00 a.m. on Thursday, January 7. pic.twitter.com/lp6Pt3DcYC

— Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) January 6, 2021