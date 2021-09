(CNN en Español) – Los combatientes talibanes utilizaron látigos y palos contra un pequeño grupo de mujeres que protestaban en Kabul este miércoles, y golpearon además a varios periodistas que cubrían la protesta.

Los vídeos e imágenes recibidos por CNN muestran a las mujeres coreando “Larga vida a las mujeres de Afganistán”.

Una mujer en la protesta dijo: “Pensábamos que ellos [los talibanes] podrían tener un gobierno islámico y estable, pero han demostrado que no pueden cambiar“.

Y añadió: “Preguntamos a la comunidad internacional, especialmente a aquellos que durante los últimos 20 años han intentado proporcionar a las mujeres sus derechos, ¿dónde están hoy esos defensores de los derechos de las mujeres?”

Otra mujer dijo: “Nos hemos reunido aquí para protestar por el reciente anuncio del nuevo gobierno, en el que no hay representación femenina dentro de este gobierno”.

Dijo que algunas de las manifestantes fueron “golpeadas con látigos y nos dicen que vayamos a nuestras casas y reconozcamos y aceptemos el Emirato. ¿Por qué tenemos que aceptar el Emirato mientras no se nos ha dado ninguna inclusión ni derechos?”.

Mientras hablaba, sostenía un cartel que decía: “Un gabinete sin mujeres es un perdedor, una perdedora”. No había ninguna mujer entre los 30 nombramientos gubernamentales anunciados este martes por los talibanes.

La mujer añadió: “Varios periodistas que habían venido a realizar su trabajo fueron detenidos y llevados a la estación de policía. En estos momentos nos hemos reunido aquí para protestar también para que liberen a los que han sido detenidos. Han detenido a todos los que estaban aquí para ejercer sus funciones de periodistas. ¿Por qué y hasta cuándo tenemos que aguantar esto?”.

Las mujeres también dijeron que los talibanes habían golpeado a los jóvenes que observaban la protesta. Una de ellas contó que un “joven de 16 años que salió de su casa para ir a la escuela, con su mochila en la espalda, fue golpeado, tenía moretones por todo el cuerpo sus brazos. Escapó pero dos o tres talibanes corrían tras él”.

El director del medio de comunicación en línea EtilaatRoz, Elyas Nawandish, publicó en Twitter fotografías que mostraban imágenes de dos de sus periodistas que habían resultado heridos.

Escribió: “Taqi Daryabi y Neamat Naqdi, dos reporteros de @Etilaatroz han sido gravemente golpeados tras ser detenidos por los talibanes. Los reporteros dicen que fueron llevados a habitaciones separadas y luego golpeados por los talibanes. Fueron trasladados al hospital para recibir tratamiento”.

