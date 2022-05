(CNN) — El Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de unos US$ 40.000 millones para enviar ayuda a Ucrania a medida que el país se defiende de los ataques brutales y no provocados de Rusia.

La medida fue aprobada por la Cámara de Representantes a principios de este mes y ahora pasará a manos del presidente Joe Biden para que la convierta en ley. La legislación proporciona dinero para ayuda militar y humanitaria, incluida la financiación para ayudar a las fuerzas militares y de seguridad nacional de Ucrania, ayudar a reponer los almacenes de equipos estadounidenses enviados a Ucrania y proporcionar apoyo médico y de salud pública a los refugiados ucranianos.

La ayuda a Ucrania ha sido un área rara de consenso bipartidista en el Capitolio, con muchos demócratas y republicanos uniéndose a los llamamientos para ayudar a la nación asediada.

Sin embargo, no todos los legisladores están de acuerdo con el envío de US$ 40.000 millones. Algunos senadores republicanos no están de acuerdo con el alto precio de la legislación y el hecho de que el costo no se compense, y han expresado su preocupación por que los países europeos no estén aportando suficientes fondos. A principios de esta semana, 11 senadores republicanos votaron en contra de la aprobación del paquete de ayuda.

Antes de la votación, el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, reprendió a los legisladores “preocupados por el costo” de la ayuda a Ucrania, dejando claro que cree que votar en contra del proyecto de ley a grandes rasgos es un gran error. “Cualquiera que esté preocupado por el costo de apoyar una victoria ucraniana debería considerar el costo mucho mayor en caso de que Ucrania pierda”, dijo en declaraciones en el pleno del Senado.

El proyecto de ley incluye un aumento de la financiación de la autoridad presidencial PDA de US$ 5.000 millones que solicitó originalmente el gobierno de Biden a US$ 11.000 millones. La financiación por medio de la autoridad presidencial permite a la administración enviar equipo militar y armas de las reservas de Estados Unidos sin necesidad de aprobación del congreso.

También proporciona US$ 6.000 millones en fondos para la Iniciativa de Ayuda a la Seguridad de Ucrania, otra forma en la que la administración de Biden ha proporcionado ayuda militar a Ucrania. La financiación permite a la administración comprar armas a los contratistas y luego proporcionar esas armas a Ucrania, y como resultado no se extrae directamente de las existencias de Estados Unidos.

Según una hoja informativa de los demócratas de la Cámara de Representantes, la financiación se utilizará para ayudar a las fuerzas militares y de seguridad nacional de Ucrania y se destinará a armas, equipos, formación, apoyo logístico y de inteligencia, así como a otras necesidades. También habrá unos US$ 9.000 millones para ayudar a reponer el equipo estadounidense enviado a Ucrania, lo que se produce en un momento en que muchos legisladores han planteado su preocupación por la reposición de los inventarios de armas que Estados Unidos está dando a Ucrania, especialmente los misiles Stinger y Javelin.

A su vez, prevé US$ 3.900 millones para las operaciones del Mando Europeo, lo que incluye “apoyo a las misiones, apoyo a la inteligencia, paga por dificultades para las tropas desplegadas en la región y equipos, incluida una batería Patriot“, según una hoja informativa de los demócratas de la Cámara de Representantes. El Departamento de Defensa añadió tropas estadounidenses adicionales en los países de Europa del Este para reforzar el apoyo a los aliados de la OTAN cerca de Ucrania desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania.

Para hacer frente a las necesidades humanitarias, el proyecto de ley incluirá US$ 900 millones para reforzar la asistencia a los refugiados, incluyendo el alojamiento, el apoyo a los traumas y la enseñanza del inglés para los ucranianos que huyen del país. La medida proporciona US$ 54 millones adicionales que se utilizarán para la salud pública y el apoyo médico a los refugiados ucranianos.