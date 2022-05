(EFE) – El ex presidente de Estados Unidos, George Bush, confundió en un discurso la invasión de Irak que se produjo durante su mandato con la guerra actual que se vive en Ucrania tras ser invadida por Rusia.

Bush, de 75 años, corrigió de inmediato el error tras calificar la ocupación de Irak como “totalmente injustificada y brutal” en un discurso pronunciado en la ciudad de Dallas, en el que hablaba de la integridad de las elecciones estadounidenses.

Lee también: “Seguimos apoyando al gobierno y al pueblo de Ucrania”: Estados Unidos reabrió su embajada en Kyiv luego de tres meses

“Las elecciones rusas están amañadas. Los opositores políticos son encarcelados o eliminados del proceso electoral”, dijo el ex presidente republicano en el evento celebrado en el Instituto George W. Bush de la Universidad Metodista del Sur.

Former President George W. Bush is facing criticism after he mistakenly said Iraq instead of Ukraine in describing Russian President Vladimir Putin's invasion of the country.

Following his slip-up, some brought up Bush's decision to have U.S. forces invade Iraq in 2003. pic.twitter.com/Q9J2DwSH6N

— The Associated Press (@AP) May 19, 2022