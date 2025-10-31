El rey Carlos desterró a su hermano Andrés de la monarquía británica: ¿Fue demasiado tarde?

La monarquía se encuentra bajo una intensa presión para resolver el asunto del príncipe Andrés, en medio de una renovada indignación pública por sus vínculos con el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

(CNN) — El escándalo que rodea al hermano del rey Carlos III, Andrés, dio otro giro dramático tras la decisión del soberano británico de expulsarlo esencialmente de la monarquía, así como de la mansión de 30 habitaciones donde ha vivido durante más de 20 años.

La monarquía se encuentra bajo una intensa presión para resolver el asunto del príncipe Andrés, en medio de una renovada indignación pública por sus vínculos con el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

El malestar se avivó aún más con la publicación póstuma de las memorias de Virginia Giuffre, quien lo acusó de abuso sexual. Andrés ha negado repetidamente las acusaciones en su contra.

Hace dos semanas, Andrés renunció al uso de sus títulos y honores, más de cinco años después de retirarse de sus funciones como miembro activo de la realeza. Afirmó que anteponía su deber con su familia y su país, pero esto no logró frenar el creciente escándalo.

Lee también: Rey Carlos inició proceso para despojar al príncipe Andrés de todos sus títulos tras escándalo por vínculo con Jeffrey Epstein

Luego, el jueves por la noche, un anuncio bomba y contundente desde el Palacio de Buckingham: Andrés perderá su estatus de príncipe y, con efecto inmediato, será simplemente Andrés Mountbatten Windsor, un plebeyo.

La importancia de las acciones de Carlos el jueves es innegable, y la historiadora real Kate Williams las describió como “sin precedentes”.

“Esta es una decisión trascendental por parte de la familia real. Hace poco, el rey anunció que Andrés renunciaría al título de duque de York, apenas unos días antes de la publicación de las memorias de la señora Giuffre. Pero eso no bastó para la opinión pública”, afirmó.

“En el pasado ha habido casos de personas que han perdido el título de príncipe o princesa. Enrique VIII (reinó entre 1509 y 1547) declaró que sus hijas ya no eran legítimas después de anular sus matrimonios con sus madres, Catalina de Aragón y Ana Bolena, pero luego cambió de opinión”.

También señaló al príncipe Carlos Eduardo, uno de los nietos de la reina Victoria, a quien el Parlamento le retiró el título de duque de Albany en 1917 después de que luchara por Alemania en la Primera Guerra Mundial. Pero la situación de Andrés, dijo Williams, era diferente, ya que fue censurado debido a sus graves errores de juicio.

Se trata de la máxima humillación para el miembro de la realeza de 65 años, conocido por disfrutar de los lujos y privilegios de la vida real. Abandonarán Royal Lodge, su extensa mansión en el corazón de la finca de Windsor, a las afueras de Londres, tan pronto como sea posible y se exiliará en el campo para vivir en el anonimato.

Se entiende que Andrés no se opuso a las acciones de su hermano, pero también parece improbable que tuviera otra opción. No solo el público expresó indignación y frustración; también aumentaron las peticiones para que Andrés compareciera ante una comisión parlamentaria.

Las medidas del rey fueron bien recibidas por muchos políticos el jueves por la noche. La líder conservadora Kemi Badenoch afirmó que “El rey ha sentido claramente que esta es la decisión correcta para la familia real”, pero añadió que “debe haber sido muy difícil” actuar en contra de su propio hermano.

El líder de los Liberaldemócratas, Ed Davey, afirmó que la situación de Andrés “se había vuelto totalmente insostenible, tras haber deshonrado su cargo y avergonzado al país”.

Añadió: “Este es un paso importante para reconstruir la confianza en nuestras instituciones y poner fin a toda esta lamentable saga”.

Durante varias semanas, se tenía la sensación de que algún tipo de anuncio era inminente y que simplemente era cuestión de cuándo, más que de si se produciría o no.

“Estas censuras se consideran necesarias, a pesar de que él continúa negando las acusaciones en su contra”, señala el comunicado del palacio.

Mientras tanto, fuentes reales han informado a CNN que el rey estaba intentando actuar con rapidez tras los recientes acontecimientos, pero que necesitaba tiempo para consultar con expertos legales y constitucionales.

También se entiende que el rey tomó medidas a la luz de las graves faltas de juicio de su hermano y cuenta con el apoyo de toda la familia, incluido el príncipe William.

Esta habría sido una decisión muy difícil, profundamente personal, dadas las dinámicas familiares en juego. Las negociaciones para llegar hasta aquí habrán sido complicadas, pero el monarca tuvo que intervenir para minimizar los daños.

Lee también: Las preguntas sin resolver en el escándalo del príncipe Andrés y su vínculo con Jeffrey Epstein

Para muchos en el país, y sin duda para los críticos de la familia real, estas medidas podrían no ser suficientes para rehabilitar la reputación empañada de la monarquía.

Algunos en las redes sociales ya afirman que la retirada del título de príncipe a Andrés es solo un paso previo. Otros críticos sostienen que la familia ha protegido a Andrés durante años y que es necesario mantener la presión para que rinda cuentas.

“Perder títulos insignificantes no es una respuesta a acusaciones muy serias de delitos sexuales y corrupción en cargos públicos”, dijo Graham Smith, CEO del grupo de campaña antimonárquico Republic, tras el anuncio del palacio.

“No se trata de que William y Carlos adopten una postura firme. Se trata de que Guillermo y Carlos protejan su posición distanciándose lo máximo posible de Andrés”, añadió Smith. “Necesitamos ver a Andrés comparecer ante la justicia, porque necesitamos saber que la familia real no está por encima de la ley”.

A pesar de haber perdido su título de príncipe, Andrés sigue siendo el octavo en la línea de sucesión al trono. Fuentes reales han informado a CNN que se le asignará una residencia en la finca privada del rey en Sandringham y que también recibirá una renta de Carlos.

Su exesposa, Sarah Ferguson, quien ha vivido con Andrés en Royal Lodge durante las últimas dos décadas, también se mudará y, según se entiende, está haciendo sus propios arreglos.

Sus dos hijas, las princesas Beatriz y Eugenia, conservarán sus títulos como hijas del hijo de un soberano, de acuerdo con una directiva emitida por el rey Jorge V en 1917.

Todavía no está claro si las acciones del rey serán suficientes para dar a la opinión pública la impresión de que la situación se ha controlado, pero Carlos parece estar haciendo todo lo que cree posible dentro de sus prerrogativas reales.