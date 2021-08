La reportera se graduó con honores de Yale y en 2002 comenzó su carrera como becaria en CNN en Moscú; habla siete idiomas, incluidos español y árabe. Ha ganado múltiples premios debido a sus reportes y en 2019 lanzó su libro "On All Fronts: The Education of a Journalist", en el que habla sobre su carrera como corresponsal de conflictos.