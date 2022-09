(CNN) – Funcionarios estadounidenses creen que la probabilidad de que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, utilice un arma nuclear táctica en su guerra tambaleante en Ucrania es tal vez la más alta desde que Rusia invadió en febrero, pero todavía no es probable, según afirman múltiples funcionarios familiarizados con la última inteligencia a CNN.

La comunidad de inteligencia está observando de cerca cualquier señal de que el cálculo de Putin haya cambiado después de que la semana pasada se percibiera ampliamente que el presidente de Rusia estaba intensificando sus anteriores amenazas de utilizar armas nucleares.

La amenaza es ciertamente “elevada” comparada con la de principios de año, según múltiples fuentes. En los últimos meses, Estados Unidos ha advertido en privado a Rusia que no dé un paso tan catastrófico. Pero hasta ahora, no hay señales de que Rusia esté planeando su uso de forma inminente y la “evaluación general no ha cambiado”, dijo una fuente.

Varios funcionarios de defensa de EE.UU., que también dijeron que no ven ningún indicio en este momento de que Rusia esté moviendo armas nucleares, señalaron que creen que es probable que EE.UU. pueda detectar el movimiento, incluso de las ojivas tácticas más pequeñas.

Los funcionarios han creído durante mucho tiempo que Putin solo recurriría a un arma nuclear si hubiera una amenaza para su propia posición, o si percibiera una amenaza existencial para la propia Rusia, como podría ser una pérdida en Ucrania.

Algunos analistas militares rusos creen que la orden de movilización de Putin puede, de hecho, disminuir el riesgo a corto plazo de que recurra a un arma nuclear en el campo de batalla, porque prolongará su capacidad de mantener la guerra convencional.

La sensación general dentro del gobierno de EE.UU. de que la amenaza es mayor que antes se basa principalmente en la retórica de Putin y en el análisis de su mentalidad en medio de las derrotas rusas en Ucrania, más que en cualquier inteligencia sólida que indique que Rusia está sopesando más seriamente la opción nuclear, según dos fuentes familiarizadas con la inteligencia.

La visión de la comunidad de inteligencia sobre el cálculo de la toma de decisiones de Putin es imperfecta y múltiples fuentes reconocieron que incluso una probabilidad marginalmente mayor del uso de tales armas es preocupante. Las pérdidas de Rusia y el relativo éxito de Ucrania en su reciente ofensiva en el noreste han dejado a Moscú con un número cada vez menor de opciones en el campo de batalla.

“Es difícil saber definitivamente si daría esa orden o cuándo lo haría“, afirmó una de las fuentes. “O cómo funciona su propio cálculo mental”.

Poca preocupación de que Rusia utilice un arma nuclear “estratégica”

Hay poca preocupación de que Rusia utilice lo que se conoce como un arma nuclear “estratégica”. Estas armas son ojivas que tienen rendimientos explosivos de 500 a 800 kilotones y están diseñadas para destruir ciudades enteras.

Las ojivas “tácticas”, también conocidas como ojivas de “bajo rendimiento”, están diseñadas para su uso en el campo de batalla. Tienen rendimientos explosivos de 10 a 100 kilotones de dinamita. Pero aun así pueden ser inimaginablemente mortales: las bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón en 1945 tenían el equivalente a unos 15 y 21 kilotones, respectivamente.

Tal vez la distinción más importante, según algunos analistas, sea la forma en que se utiliza una ojiva más que su rendimiento. Algunos funcionarios, como el ex secretario de Defensa de EE.UU., Jim Mattis, creen que la distinción entre “táctico” y “estratégico” no tiene sentido. El uso de cualquiera de ellas supondría cruzar un rubicón que no se ha atravesado desde 1945.

Personas familiarizadas con la inteligencia dicen que Putin tiene varias opciones en cuanto a cómo podría elegir desplegar tal arma. Podría probar una en el mar como muestra de fuerza y un esfuerzo para forzar concesiones de Occidente o de Ucrania o podría emplearla dentro de la propia Ucrania, ya sea en el campo de batalla o en un centro de población, una opción que, según varios funcionarios estadounidenses, lo convertiría instantáneamente en un paria en el escenario mundial. Algunos funcionarios creen que incluso países como China e India se movilizarían para aislar a Rusia si Putin diera un paso tan severo.

La respuesta de EE.UU. dependería de la elección de Putin, sostuvo el presidente Joe Biden en una entrevista con el programa 60 Minutes de la CBS a principios de este mes. La reacción de Estados Unidos sería “consecuente”, pero dependería “del alcance de lo que hagan”, dijo el mandatario sin dar más detalles.

En un discurso pronunciado la semana pasada, Putin advirtió que “en caso de amenaza a la integridad territorial de nuestro país y para defender a Rusia y a nuestro pueblo, sin duda haremos uso de todos los sistemas de armas de que disponemos. Esto no es un juego”.

Funcionarios estadounidenses han subrayado que no es la primera vez que Putin amenaza con recurrir a las armas nucleares desde el inicio de su reinvasión de Ucrania en febrero, aunque algunos analistas han visto esta amenaza como más específica y escaladora que la retórica pasada del presidente ruso.