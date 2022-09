Corea del Norte lanzó este miércoles dos misiles balísticos al mar de Japón. La acción ocurre solo un día antes de que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, llegue a Corea del Sur.

“El Ejército de la República de Corea (nombre oficial de Corea del Sur) detectó dos misiles balísticos de corto alcance lanzados entre las 18.10 y las 18.20 de hoy (9.10-9.20 GMT) desde la zona de Sunan en Pionyang, Corea del Norte, hacia el mar del Este”, señalaron desde el Estado Mayor Conjunto (JCS).

En su misiva, el JCS detalló que los misiles volaron alrededor de 360 ​​km, alcanzando una altitud de 30 km y una velocidad máxima de Mach 6. Asimismo, informaron que se encuentran realizando un análisis preciso de la situación.

Las autoridades japonesas detallaron que no resultaron dañadas embarcaciones o personas. De todas formas, el primer ministro japonés, Fumio Kishida, convocó una reunión de emergencia para analizar la información disponible sobre los misiles norcoreanos.

Este lanzamiento llega después de otro realizado este pasado fin de semana, coincidiendo con la llegada a Corea del Sur del portaaviones de propulsión nuclear estadounidense, USS Ronald Reagan.

[Emergency alert]

North Korea has launched a suspected ballistic missile. More updates to follow.

— PM's Office of Japan (@JPN_PMO) September 28, 2022