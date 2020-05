Continuan las protestas en distintas ciudades de Estados Unidos luego de la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la policía de Minnesota.

En Atlanta, las manifestaciones se concentraron en las afueras de la sede central de CNN luego que este viernes la policía de Minessota arrestara a un equipo en vivo, entre ellos, un periodista de color.

Los manifestantes arrojaron una especie de petardo a la policía y explotó mientras el periodista Nick Valencia estaba transmitiendo en vivo con Chris Cuomo en CNN.

The last moments of @CNNValencia's live shot from the entrance of the CNN Center in Atlanta before he moved to another location. pic.twitter.com/B7ZlYyt6xz

— Oliver Darcy (@oliverdarcy) May 30, 2020