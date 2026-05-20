Interferiado del 21 de mayo: Cerca de 500 mil vehículos saldrán de Santiago y no habrá “peaje a luca”

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) proyectó este miércoles la salida de casi 500 mil vehículos de la Región Metropolitana a raíz del interferiado del jueves 21 de mayo, por la conmemoración de las Glorias Navales.

“Se estima una proyección de 500 mil vehículos que van a abandonar la Región Metropolitana con ocasión de la celebración de las Glorias Navales”, señaló el subsecretario de la cartera, Nicolás Balmaceda.

Los días con mayor flujo serán la tarde de este miércoles, cuando se proyecta la salida de 97 mil vehículos, y la mañana del jueves.

Debido a que no habrá un fin de semana largo —ya que el feriado no irrenunciable cae un jueves—, el MOP informó que no se implementará el “peaje a luca” como en otras ocasiones.

No obstante, desde el ministerio hicieron un llamado a planificar los viajes, ya que de todas formas se estima una salida importante de vehículos.

“A pesar de que no tenemos medidas especialmente diseñadas para esta oportunidad, el llamado es a reiterarles a los automovilistas, en primer lugar, que programen su viaje; en segundo lugar, que eviten las horas de mayor tráfico y, en tercer lugar, y como siempre, que conduzcan de la forma más precavida y cuidadosa posible”, recomendó.

Según las autoridades, la Ruta 5 Sur será la autopista que concentrará el mayor desplazamiento de vehículos. Esto se verá sobre todo en el peaje de Nueva Angostura, que tendrá una salida de casi 150 mil vehículos y el ingreso aproximado de 145 mil a Santiago.

Respecto al retorno, se proyecta que el domingo 24 de mayo será el día con más flujo, ya que retornarán en la tarde más de 135 mil vehículos a la capital.