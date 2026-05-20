Inteligencia artificial lleva a NVIDIA a ingresos récord de US$ 81.615 millones y proyectan crecer hasta US$ 91.000 millones el próximo trimestre

NVIDIA reportó este miércoles ingresos récord de US$ 81.600 millones en el primer trimestre de su año fiscal 2027, correspondiente al período finalizado el 26 de abril de 2026.

La cifra representa un alza de 85% respecto al mismo período del año anterior y un crecimiento secuencial de 20% frente al trimestre inmediatamente previo, superando las proyecciones de los analistas de Wall Street, que estimaban ingresos en torno a los US$ 78.850 millones.

El principal motor del resultado fue el segmento de Data Center, que generó ingresos récord de US$ 75.200 millones, un 92% más que hace un año y un 21% de crecimiento secuencial.

Este segmento representa la mayoría del negocio de NVIDIA y está impulsado por la demanda global de chips de la arquitectura Blackwell, adoptada y desplegada por todos los grandes hiperscaladores, proveedores de nube y desarrolladores de modelos de inteligencia artificial del mundo.

Dentro del Data Center, los ingresos de Hyperscale alcanzaron US$ 37.900 millones, mientras que el segmento de AI Clouds, Industrial y Enterprise (ACIE) llegó a US$ 37.400 millones, reflejando una base de clientes cada vez más diversificada.

“La construcción de fábricas de IA —la mayor expansión de infraestructura en la historia humana— se está acelerando a una velocidad extraordinaria”, afirmó Jensen Huang, fundador y CEO de NVIDIA.

“La IA agéntica ha llegado, realizando trabajo productivo, generando valor real y escalando rápidamente en empresas e industrias. NVIDIA está posicionada de manera única en el centro de esta transformación como la única plataforma que opera en cada nube, impulsa cada modelo frontier y de código abierto, y escala en todos los lugares donde se produce IA”, añadió.

La rentabilidad también rompe récords

La utilidad neta del trimestre alcanzó US$ 58.321 millones, un salto de 211% interanual, mientras que las ganancias por acción diluida llegaron a US$ 2,39, un 214% más que hace un año.

La compañía comunicó que los márgenes brutos se mantuvieron sólidos en 74,9% bajo normas GAAP y 75% bajo criterios no-GAAP, prácticamente sin variación respecto al trimestre anterior.

El flujo de caja libre del trimestre fue de US$ 48.600 millones, casi el doble de los US$ 26.100 millones registrados un año atrás.

El segmento de Edge Computing —que agrupa dispositivos para IA agéntica y física, incluyendo PCs, workstations, consolas, robótica y automotriz— aportó US$ 6.400 millones en ingresos, un 29% más que hace un año.

NVIDIA informó que este crecimiento estuvo liderado por la fuerte demanda de workstations con arquitectura Blackwell, aunque fue parcialmente compensado por una demanda más lenta en PCs de consumo afectada por los elevados precios de memoria y sistemas.

La compañía también confirmó que su nueva plataforma Vera Rubin está en camino para la segunda mitad del año, con inicio de producción proyectado para el tercer trimestre.

Recompra por US$ 80.000 millones y dividendo multiplicado por 25

Durante el trimestre, NVIDIA comunicó que devolvió un nivel récord de aproximadamente US$ 20.000 millones a sus accionistas mediante recompras de acciones y dividendos.

El 18 de mayo, el Directorio aprobó una autorización adicional de recompra por US$ 80.000 millones sin fecha de vencimiento, que se suma a los US$ 38.500 millones que quedaban disponibles al cierre del período.

Adicionalmente, la empresa anunció un aumento de su dividendo trimestral desde US$ 0,01 por acción a US$ 0,25, un incremento de 2.400%.

NVIDIA también informó que sus compromisos de inventario y capacidad ascienden a US$ 119.000 millones, y que sus compromisos de servicios en la nube llegaron a US$ 30.000 millones, ambos indicadores de una demanda sostenida proyectada para los próximos trimestres.

La compañía destacó además que las ganancias no realizadas en inversiones estratégicas en valores de capital sumaron US$15.900 millones en el trimestre, reflejando la revalorización de sus apuestas en el ecosistema global de inteligencia artificial.

Proyección de US$ 91.000 millones para el segundo trimestre

De cara al segundo trimestre del año fiscal 2027, NVIDIA proyecta ingresos de US$ 91.000 millones, con un margen de variación de 2%, y márgenes brutos estables en torno al 75%.

La compañía precisó que esta proyección no incluye ingresos por chips para centros de datos provenientes de China, mercado que permanece restringido por regulaciones de exportación.

Con estos números, NVIDIA consolida su posición como la empresa más valiosa del mundo y confirma que el ciclo de inversión en inteligencia artificial no solo no se está frenando, sino que está entrando en una nueva fase de aceleración.

Los efectos de los resultados de NVIDIA en el mercado

Durante la semana, las miradas de los mercados estaban puestas en la tecnológica, puesto que iban a marcar el parámetro del futuro de la inteligencia artificial en los índices bursátiles.

El analista de mercado de Capitaria, Agustín Vargas, explicó: “Los resultados de NVIDIA volvieron a mostrar cifras muy sólidas y refuerzan que la inteligencia artificial sigue siendo hoy el principal motor del mercado tecnológico global. La compañía superó nuevamente las expectativas en ingresos y utilidades, impulsada principalmente por la fuerte demanda de chips para centros de datos e infraestructura IA”.

“El impacto se vio rápidamente en la acción de NVIDIA, que reaccionó positivamente tras la entrega de resultados, aunque también reflejando algo de volatilidad por las altas expectativas que ya tenía el mercado incorporadas. Hoy NVIDIA tiene un peso tan relevante dentro del NASDAQ y el S&P 500 que sus resultados terminan impactando directamente el sentimiento general de Wall Street”, agregó.

“De hecho, gran parte del rally que hemos visto en la bolsa estadounidense durante el último año ha estado muy concentrado en compañías ligadas a inteligencia artificial y semiconductores. Por eso, cuando NVIDIA entrega buenos resultados, el mercado lo interpreta como una señal positiva para el crecimiento tecnológico y para el apetito global por riesgo”, concluyó.