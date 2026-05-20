Cancillería expresó su “malestar” al embajador de Israel por “trato degradante” a chilenos detenidos rumbo a Gaza

(EFE) – El gobierno expresó este miércoles al embajador de Israel en el país, Peleg Lewi, su malestar por el “trato degradante” al que un ministro israelí ha sometido a los activistas de la Flotilla humanitaria Global Sumud detenidos por Israel en aguas internacionales mientras iban rumbo a Gaza, entre los que se encuentran cuatro chilenos.

“El Gobierno de Chile hace un llamado al Gobierno israelí a garantizar los derechos humanos y la dignidad de las personas detenidas y a asegurar su pronta libertad“, afirmó la Cancillería chilena a través de un comunicado.

En el documento, el Ejecutivo menciona “el trato degradante al que se ha sometido a los detenidos por parte de un miembro del gabinete del Gobierno de Israel”, en referencia a registros en los que aparece el ministro de Seguridad israelí, Ben Gvir, dirigiéndose en el puerto de Ashdod a los cerca de 430 activistas detenidos que eran humillados y sometidos en posición fetal boca abajo por militares a rostro cubierto.

Los cuatro ciudadanos chilenos que participaban de la flotilla, identificados como Víctor Chanfreau, Carolina Eltit, Claudio Caiozzi e Ignacio Ladrón de Guevara, fueron aprehendidos el pasado lunes tras la interceptación de sus naves por parte del Ejército de Israel y aún no hay información oficial sobre su estado de salud.

Los 52 barcos que integraban la flotilla han sido interceptados por Israel en dos operativos, uno que terminó el 19 de mayo y otro el 30 de abril, cuando se capturó y posteriormente se deportó a la periodista chilena Macarena Chahuán.

El presidente José Antonio Kast se reunió a principios de mayo en Costa Rica con su homólogo israelí, Isaac Herzog, en un encuentro bilateral que supuso un cambio radical de la posición y la política del Gobierno de Chile respecto a las relaciones con Israel en el marco del genocidio en Gaza.

Herzog aseguró que ambos discutieron “las importantes oportunidades para restaurar las relaciones Israel-Chile (y llevarlas) a sus alturas anteriores en beneficio de ambas naciones”.

A inicios de 2026, organismos internacionales estimaban en cerca de 70.000 las personas muertas producto de la ofensiva militar en Gaza, mayoritariamente mujeres y niños, según Naciones Unidas (ONU).

Sudáfrica inició un procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia, acusando a Israel de cometer allí un «genocidio», denuncia a la que sumó el Estado chileno en 2024.