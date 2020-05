El periodista de CNN Omar Jiménez fue puesto bajo custodia policial durante una transmisión en vivo en el sitio de las protestas en Minneapolis, luego de identificarse claramente con los oficiales.

El equipo de Jiménez, que incluía un productor y un operador de cámara, también fueron esposados.

La cámara CNN también fue retenida y continuó grabando mientras la tripulación estaba esposada, y la policía aparentemente no sabía que la cámara todavía estaba encendida.

El equipo estaba cubriendo las protestas que desarrollan en el país norteamericano, luego de la muerte a manos de la policía del afroamericano George Floyd.

“It didn’t make any sense to me,” law enforcement analyst Charles Ramsey says about the arrest of a CNN team in Minneapolis who had clearly identified themselves as press. “…There’s no way something like that should occur.” https://t.co/caz6vZT4af pic.twitter.com/XCXsqU74iX

— CNN (@CNN) May 29, 2020